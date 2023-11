Najman wściekły na Clout MMA. Chodzi o protest. "Skandal"

Jak na "cesarza polskich freak fightów" przystało, Marcin Najman podczas sobotniej gali Clout MMA 2 stoczył dwie walki. Najpierw 44-latek zmierzył się z kilkadziesiąt kilogramów lżejszym Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim, jednak to nie pomogło mu w zwycięstwie. Jego rywal był dużo aktywniejszy w oktagonie, przez co sędziowie jednogłośnie zdecydowali, że zasłużył na wygraną. Pół godziny później Najman kolejny raz pojawił się w klatce.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk: Chodziłam z chłopakami na randki po walkach i mówiłam: "Przepraszam, bo wiem, że ludzie na ciebie dziwnie patrzą"

Marcin Najman przegrał i złożył protest, który został odrzucony. "Nie będę tego komentował"

W drugim pojedynku Marcin Najman zawalczył ze znienawidzonym Adrianem Ciosem, z którym jeszcze przed galą wdawał się w bójki i słowne, rynsztokowe kłótnie. W przeciwieństwie do pierwszej walki Najman zadawał ciosy, które momentami wyglądały nawet groźnie. Mimo to znów coś poszło nie tak. W pewnym momencie 44-latek obalił rywala na deski i zaczął bić go w tył głowy, co błyskawicznie dostrzegł sędzia ringowy. Ostatecznie Najman został zdyskwalifikowany przez niedozwolone uderzenia, a jego rywala wywieziono na noszach do szpitala.

"Karol Matuszczak i Kornik (komentatorzy wydarzenia - red.) to znakomici fachowcy. Moi drodzy składamy protest! Oczywiście tylko na decyzję, bo wp******u i tego wyjazdu z hali nikt mu już nie odbierze. Gdy on kilka dni przed walką zaatakował mnie z partyzanta, nikomu nie żaliłem się, że mam problem z uchem" - grzmiał po walce Marcin Najman. Nie były to jednak puste słowa, ponieważ freak fighter faktycznie złożył oficjalny protest, jednak w czwartek 2 listopada Clout MMA za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowało, że został on odrzucony.

W obszernym oświadczeniu sędzia główny Piotr Jarosz oraz dwóch niezależnych arbitrów: Cezary Wojciechowski i Bartłomiej Czajka w punktach wyjaśnili, dlaczego Najman nie miał racji. "Siła zadawanego ciosu nie ma znaczenia, a wręcz ten argument jest kuriozalny - rozumując tym tokiem, czy lekki faul się nie liczy? Liczy się każdy faul, a sędzia jest zobowiązany reagować" - czytamy w jednym z nich.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zaledwie pół godziny później Najman zareagował na decyzję federacji w gorzkich słowach. Były pięściarz wciąż uważa, że jego porażka z Ciosem przez dyskwalifikację jest niesprawiedliwa. Według zawodnika kibice, tak czy inaczej, uważają go za zwycięzcę.

"Odrzucenie protestu odbieram jako skandal. Raczej nie będę już tego komentował, bo widziałem komentarze kibiców pod oficjalnym postem i wystarczy mi, że kibice wyjaśniają tę decyzję do spodu. Pozdrawiam mój Lud! Cesarz" - napisał na profilu X (dawniej Twitter), oznaczając oficjalne konto Clout MMA.