Ależ to byłby hit. Szpilka ogłasza ws. walki. "Chciałbym"

Do walki Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem miało dojść już w styczniu tego roku. Miało, jednak pod koniec 2022 r. Szpilka doznał poważnej kontuzji pleców i musiał poddać się operacji. Właśnie z tego powodu nie doszło do jego walki zaplanowanej na galę XTB KSW 78 w Szczecinie.

Ostatecznie na tej gali nie pojawił się ani Szpilka, ani Wrzosek. Wywodzący się z kickboxingu zawodnik stoczył pojedynek na kolejnej gali, która odbyła się w Libercu. Gala KSW 79 była pierwszą, która odbyła się w Czechach.

W jej trakcie Wrzosek zawalczył z zawodnikiem gospodarzy - Tomasem Moznym. Dla Polaka była to szansa do rewanżu za to, co wydarzyło się w październiku 2015 r. Wtedy, w trakcie gali w Warszawie, Wrzosek przegrał jednogłośną decyzją sędziów walkę na zasadach kickboxingu.

W Libercu doszło do rewanżu. Po znakomitej walce Wrzosek pokonał Moznego jednogłośną decyzją sędziów, a pojedynek został uznany za walkę wieczoru na gali w Libercu.

Szpilka czeka na walkę z Wrzoskiem

Wrzosek i Szpilka pojawili się na czerwcowej gali XTB KSW 83: Colosseum 2, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. I obaj wygrali tam swoje walki. Wrzosek pokonał w 1. rundzie Rumuna - Bogdana Stoicę - a Szpilka niespodziewanie rozbił w 2. rundzie Mariusza Pudzianowskiego.

Dla obu były to ostatnie walki w KSW. Wiadomo, że już niedługo obaj wrócą do oktagonu, jednak na razie nic nie zapowiada tego, by doszło do ich bezpośredniego starcia. Nie znaczy to jednak, że do walki nie dojdzie, o czym Szpilka powiedział wprost w rozmowie z Kanałem Sportowym.

- Są prowadzone rozmowy. Jak nie z Arkiem, to z kimś innym. Są ciekawe pomysły. Ale chciałbym, żeby doszło do walki z Arkiem. Pytanie tylko: kiedy? W naszym przypadku to zresztą nieuniknione. Dwóch stójkowiczów, dwóch strikerów o podobnych rekordach. Oczywiście, ta walka będzie - powiedział Szpilka.

Były pretendent do pasa wagi ciężkiej w boksie w tej samej rozmowie zdradził, że liczy też na rewanż z Adamem Kownackim, który rozbił go w walce bokserskiej. - Mam nadzieję Adaś, że teraz też mi dasz szansę. Może w MMA. Wtedy, w tamtym momencie mojego życia, miał wystawionego na tacy Artura, który był ciężko znokautowany - powiedział Szpilka, który do tej pory stoczył trzy walki w MMA i wszystkie wygrał.