Oficjalnie! Jest decyzja Clout MMA po walce Najman - Cios. To już pewne

Marcin Najman podczas gali Clout MMA 2 odbył dwa pojedynki. Najpierw zawalczył z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim, a później z Adrianem Ciosem. W pierwszym starciu samozwańczy "Cesarz Freak Fightów" przegrał z lżejszym o ponad 40 kg Lizakowskim przez jednogłośną decyzję sędziowską. W tej walce zbytnio nie ucierpiał i mógł ponownie wyjść do ringu kilkanaście minut później.

REKLAMA

Zobacz wideo Najman się zawahał, ale ujawnił całą prawdę. "Dobra, powiem"

Jest decyzja Clout MMA ws. protestu Najmana

"Najman dobrze rozpoczął walkę z Ciosem, uderzając w niego kolanem. Pozostał jednak w miejscu, przez co rywal wychwycił jego nogę i powalił go na deski. Były mistrz federacji WKU błyskawicznie zaczął jednak uderzać przeciwnika ciosami w tył głowy, co jest niedozwolone.

Sędzia przerwał pojedynek, po czym orzekł dyskwalifikację Najmana, za to Cios opuścił klatkę na noszach" - relacjonował na łamach Sport.pl Hubert Pawlik. 44-latek kilkanaście godzin później opublikował na Twitterze post, w którym zdradził, że został złożony protest w sprawie werdyktu w tym starciu.

W czwartek federacja Clout MMA na łamach mediów społecznościowych opublikowała decyzję ws. protestu Marcina Najmana. Został on odrzucony! Sprawę rozpatrywał sędzia główny Piotr Jarosz oraz dwóch niezależnych arbitrów: Cezary Wojciechowski i Bartłomiej Czajka, którzy wypunktowali wszelkie argumenty zawodnika. "Siła zadawanego ciosu nie ma znaczenia, a wręcz ten argument jest kuriozalny - rozumując tym tokiem, czy lekki faul się nie liczy? Liczy się każdy faul, a sędzia jest zobowiązany reagować" - czytamy w jednym z punktów argumentacji decyzji. Przewinienie uznano za umyślne. Sędziowie Czajka oraz Wojciechowski dodatkowo przedstawili swoje indywidualne uzasadnienia.