Artur Szpilka chce wielkiego rewnażu! To byłby hit nad hity

Mimo że w 2021 roku Artur Szpilka zakończył przygodę z boksem, to nie odciął się całkowicie od sportu. Wręcz przeciwnie. Zmienił dyscyplinę i teraz rywalizuje w mieszanych sztukach walki. Do tej pory stoczył dwa pojedynki, wszystkie w KSW. Już w debiucie pokonał przez TKO Siergieja Radczenkę, a następnie rozprawił się z Mariuszem Pudzianowskim. Oba zwycięstwa odniósł w drugiej rundzie. Były pięściarz planował stoczyć kolejną walkę, ale zatrzymała go kontuzja i związana z nią operacja. Mimo wszystko już myśli o powrocie i wskazał nawet zawodnika, z którym chciałby się zmierzyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Laura Grzyb chce zostać mistrzynią świata w boksie i walczyć w MMA

Artur Szpilka nie pozostawił wątpliwości. To z tym zawodnikiem chce zmierzyć się w MMA. Głodny rewanżu

Szpilka był gościem programu "Przesłuchanie" na Kanale Sportowym. W jego trakcie opowiedział m.in. o pełnej wzlotów i upadków przygodzie z boksem. Poruszył też temat rywalizacji w MMA. Przyznał, że marzy mu się walka z konkretnym przeciwnikiem. Mowa o Adamie Kownackim. To właśnie z tym pięściarzem doznał druzgocącej porażki w 2017 roku przez techniczny nokaut w czwartej rundzie. Teraz chciałby mu się zrewanżować, ale już w MMA.

- Mam nadzieję Adaś, że teraz też mi dasz szansę. Może w MMA. Wtedy, w tamtym momencie mojego życia, miał wystawionego na tacy Artura, który był ciężko znokautowany - podkreślił Szpilka.

To właśnie porażka z Kownackim miała kluczowe znaczenie dla kariery 34-latka. Był on murowanym faworytem starcia i wszyscy liczyli, że pokonanie "Babyface'a" pomoże Szpilce wrócić na zwycięskie tory. Tak się nie stało.

Nic więc dziwnego, że Szpilka chciałby rewanżu. Niewykluczone, że do takiego w końcu dojdzie i to na zasadach MMA. Tym bardziej że Kownacki znajduje się ostatnio na zakręcie kariery. Jeszcze niedawno typowano, że może nawet powalczyć o pas mistrzowski, ale przegrał aż cztery pojedynki z rzędu.

Dramatyczne wyznanie Szpilki. Ta walka mogła zakończyć zdecydowanie więcej niż karierę

Porażka z 2017 roku była dużym ciosem dla Szpilki i odcisnęła piętno na jego psychice. Były pięściarz przyznał w rozmowie z Mateuszem Borkiem, że jeszcze bardziej druzgocąca była dla niego przegrana przed czasem z Łukaszem Różańskim. Miał wówczas myśli samobójcze.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

- Powiem wam tak szczerze: pierwszy raz skręcałem sznur po tej porażce. Tam były takie okoliczności przed walką, że nienawidzę przez to ludzi z boksu. Ja poszedłem do psychologa z tego powodu. Nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Nie panowałem wtedy, budziłem się o czwartej w nocy. To były najgorsze chwile w moim życiu - wyjawił Szpilka. Uczulał też ludzi, by w razie problemów udali się do specjalisty.

Artur Szpilka miał udaną karierę pięściarską. Wygrał 24 walki i tylko pięć razy kończył jako przegrany. W 2016 roku był nawet pretendentem do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej, ale musiał uznać wyższość Deontay'a Wildera. Został wówczas ciężko znokautowany.