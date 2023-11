"Skręcałem sznur". Dramatyczne wyznanie Artura Szpilka. Łzy cisną się do oczu

Artur Szpilka miał niezwykle udaną karierę pięściarską, podczas której wygrał 24 walki i tylko pięć razy kończył jako przegrany. W 2016 roku był nawet pretendentem do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej, ale przegrał przed czasem z Deontayem Wilderem. Karierę w boksie zakończył pięć lat później po porażce z Łukaszem Różańskim przez nokaut w pierwszej rundzie. Po tej walce Szpilka myślał o samobójstwie.

Artur Szpilka chciał zakończyć swoje życie. Szczere wyznanie i nauka dla innych

W programie "Przesłuchanie" w Kanale Sportowym obecny zawodnik KSW został zapytany przez Mateusza Borka, czy walka z Różańskim "zaprowadziła go psychicznie do ciemnego tunelu". Wtedy to 34-latek zdobył się na szczere wyznanie.

- Tak. Powiem wam tak szczerze: pierwszy raz skręcałem sznur po tej porażce. Tam były takie okoliczności przed walką, że nienawidzę przez to ludzi z boksu. Ja poszedłem do psychologa z tego powodu. Nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Nie panowałem wtedy, budziłem się o czwartej w nocy. To były najgorsze chwile w moim życiu - przyznał Szpilka.

Były pięściarz przekonuje, że powodem tak trudnego stanu psychicznego nie była jedynie porażka, a okoliczności i wydarzenia wokół niej. Na szczęście wtedy sportowiec zdecydował się na pracę z psychologiem i udało mu się zwalczyć trudne momenty. Teraz chciałby uczulić innych i w przypadku problemów namawia ich, by udali się do specjalisty.

- To była dla mnie najcięższa chwila. Zatrzymałem się, że uwierz, że miałem wtedy dwa razy skręcony sznur. Nie wiem z jakiego powodu. Płakałem, ja płakałem. Opowiem o tym ludziom, dlatego że jakby ktoś kiedyś miał takie głupie pomysły, żeby poszedł do psychologa. Wiele osób nawet nie wie, jak to jest ważne. A psycholog powiedział mi jeden punkt myślenia, który zmienił wszystko - radzi zawodnik KSW.

