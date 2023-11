Słynny polski trener grzmi. Zaczął bluzgać. "Powinni ich zaorać"

Mirosław Okniński jest jednym z pierwszych popularyzatorów mieszanych sztuk walki w Polsce oraz trenerem Akademii Sportów Walki Wilanów. Przez lata znani zawodnicy rozwijali kariery pod jego okiem, ale w ostatnich latach szkoleniowiec stał się niezwykle popularny przez pracę z freak fighterami. Okniński jest znany m.in. z kontrowersyjnych i stanowczych wypowiedzi, więc nie mogło zabraknąć kolejnej takiej w jego wykonaniu. Tym razem w kierunku dyrektora sportowego KSW.

Mirosław Okniński odpowiada dyrektorowi KSW. "Łamagi się nadają"

Niedawno dyrektor sportowy federacji KSW Wojsław Rysiewski w wywiadzie na kanale "InTheCagePL" stwierdził, że dwaj znany zawodnicy z Akademii Sportów Walki Wilanów nie mają szans na angaż w KSW.

- Kamil Minda i Michał Pasternak w wywiadach bardzo dużo mówią o KSW. Włożę ich do jednego worka, bo podobny wiek i sportowo. Michał każdą ostatnią walkę z dobrym zawodnikiem przegrał. Przegrał z Sudolskim, Kowalskim, Różańskim. Wiek nie pomaga, moim zdaniem nie zawalczą już w KSW. Kamil przegrał z Moznym. To sportowo też nie jest ten level. Panowie znaleźli sobie dobrze płatne prace we freak fightach, niech im się wiedzie - stwierdził Rysiewski.

Obecnie Pasternak walczy w FAME MMA, a Minda dołączył do Clout MMA. Obaj trenują pod okiem Oknińskiego, więc trener w dosadny sposób odniósł się do słów Rysiewskiego.

- Jak my się tam nie nadajemy, to nikt się nie nadaje. To KSW powinni zaorać. To nie jest kosa, to oni p***olą jakieś smutki. Pasternak wygrywa w Wotore z Samociukiem, którego później biorą do KSW, ale Pasternak się nie nadaje. P***ie - stwierdził wściekły Okniński w wywiadzie na kanale "MMA - bądź na bieżąco".

Na podsumowanie trener uznał, że w KSW obecnie walczy wielu znacznie słabszych zawodników niż jego podopieczni. - Erko Juny jakieś się nadają, jakieś łamagi się nadają, a Pasternak czy Minda nie - zakończył.