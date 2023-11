Anita Włodarczyk otrzymała ofertę walki w MMA. Nie wahała się przez moment

Anita Włodarczyk to multimedalista wszelkich zawodów międzynarodowych w rzucie młotem. Ma na koncie m.in. trzy złote medale olimpijskie, cztery mistrzostwa świata oraz cztery triumfy w mistrzostwach Europy. Teraz jej celem są przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie powalczy o czwarte złoto olimpijskie z rzędu.

Anita Włodarczyk otrzymała ofertę walki. "To byłoby widowiskowe"

W czerwcu ubiegłego roku doszło do niecodziennego zdarzenia w okolicy mieszkania zawodniczki, ponieważ kiedy odbywała trening, zagraniczny złodziej próbował ukraść jej auto. Nie skoczyło się to dla niego dobrze, ponieważ został złapany, a następnie pobity przez ówczesną 37-latkę, która w wyniku zdarzenia zerwała mięsień dwugłowy.

- Sama siebie nie poznałam, że człowiek może się tak agresywnie zachować. Byłam wtedy bardzo pobudzona, adrenalina wiadomo, w ogóle tego nie czułam, a cały mięsień był wyrwany. (...) Byłam niedogrzana, tak jak stałam, zaczęłam gonić złodzieja, dlatego ten mięsień się zerwał i trzeba było go zszyć - powiedziała w Podcaście Olimpijskim Interii.

Zdarzenie odbiło się szerokim echem w całej Polsce, a Włodarczyk wymownie skomentowała go w mediach społecznościowych. "Po karierze chyba walki MMA, bo oberwało się sprawcy" - napisała. Nieoczekiwanie wyznała, że tuż po tym incydencie faktycznie mogła stoczyć walkę.

- Dostałam propozycję kilka tygodni po tej sytuacji, bo jeżeli potrafię bić się z mężczyzną, to na pewno byłoby to widowiskowe. (...) Myślę, że walki to nie jest jednak mój typ. Trzeba mieć przede wszystkim szacunek do własnego osoby. Chciałabym, żeby ludzie mnie pamiętali jako sportowca, który zdobywał medale, a nie Anitę, która biła się z innymi osobami - stwierdziła.

I choć na ten moment jeszcze nie planuje zakończenia kariery, to po przejściu na emeryturę wolałaby wystąpić w... "Tańcu z gwiazdami", aniżeli wejść do klatki. - Mimo że nie wyglądam na osobę, która lubi tańczyć, to bardzo lubię to robić. Miałam zajęcia na AWF z tańca, więc coś tam pamiętam. Do dzisiaj pamiętam hołubce... Mam poczucie rytmu, mimo że moja masa mięśniowa jest zdecydowanie większa, to naprawdę lubię taniec - przekazała.