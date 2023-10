Burza po Clout MMA 2. Radykalny krok Najmana

Marcin Najman przystępował do gali Clout MMA 2 po sierpniowej porażce z Andrzejem Fonfarą. Wiadomo było, że najpierw zawalczy z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim, a później - jeśli będzie zdolny do walki - z Adrianem Ciosem. I choć przegrał z lżejszym o ponad 40 kg Lizakowskim przez jednogłośną decyzję sędziowską, to zbytnio nie ucierpiał i mógł wyjść do drugiego starcia.

Marcin Najman złożył protest. Chce zmiany decyzji sędziowskiej

Najman dobrze rozpoczął walkę z Ciosem, uderzając w niego kolanem. Pozostał jednak w miejscu, przez co rywal wychwycił jego nogę i powalił go na deski. Były mistrz federacji WKU błyskawicznie zaczął jednak uderzać przeciwnika ciosami w tył głowy, co - jak dobrze wiadomo - jest niedozwolone. Sędzia przerwał pojedynek, po czym orzekł dyskwalifikację Najmana, za to Cios opuścił klatkę na noszach.

Tuż po zakończeniu starcia 44-latek nie mógł pogodzić się z porażką, dlatego zamieścił stanowczy wpis na Twitterze, w którym poinformował, że zamierza złożyć protest. "Karol Matuszczak i Kornik (komentatorzy wydarzenia - red.) to znakomici fachowcy. Moi drodzy składamy protest! Oczywiście tylko na decyzję, bo wp******u i tego wyjazdu z hali nikt mu już nie odbierze. Gdy on kilka dni przed walką zaatakował mnie z partyzanta, nikomu nie żaliłem się, że mam problem z uchem" - napisał.

Nie minęło dużo czasu, a zawodnik potwierdził, że zwrócił się do komisji sędziowskiej. "Wspomniana walka zakończyła się rażącymi błędnymi decyzjami. Pomijam już sam fakt gry aktorskiej Adriana Ciosa, który wraz z upływem czasu, zamiast dochodzić do siebie, (...) stawał się coraz bardziej nieprzytomny. (...) Wszyscy funkcyjni dali się nabrać na jego grę, poczynał sobie w najlepsze, przy okazji ośmieszając sędziego oraz lekarza" - przekazał w proteście.

"Ciosy, które zadawałem po pierwsze były legalne, po drugie nie mogły wyrządzić mojemu rywalowi takiej krzywdy i co najważniejsze - nie widziałem dokładnie, w które miejsce uderzam, gdyż uderzałem zza głowy. (...) Podsumowując, wnoszę o zmianę decyzji na moją korzyść tzn. moją wygraną. Jeśli Adrian Cios po tych ciosach nie mógł kontynuować pojedynku, to powinno zostać ogłoszone moje zwycięstwo przez TKO" - podsumował.

Na ten moment musimy oczekiwać, jaką decyzję odnośnie do tego protestu podejmie komisja sędziowska. Zazwyczaj szanse na zmianę wyniku są jednak bardzo małe, dlatego najprawdopodobniej Najman będzie musiał znów pogodzić się z porażką.