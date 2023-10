Gigantyczna sensacja. Fury zapadł się pod ziemię. Kompromitacja

Tyson Fury był gigantycznym faworytem starcia z debiutującym w boksie Francisem Ngannou. Kameruńczyk postawił jednak bardzo trudne warunki, przewalczył 10 rund, a ponadto był bliski znokautowania Brytyjczyka. I choć dla mistrza WBC miał być to tylko "spacerek" przed zbliżającą się walką z Ołeksandrem Usykiem, to okazało się inaczej. - Gdybym nie trenował tak ciężko, nie przetrwałbym tej walki. Czułem, że nie trafiłem w odpowiedni moment. Byłem poza ringiem przez prawie rok - powiedział Fury. Jak się okazuje, po kompromitującym występie zdecydował się odłożyć w czasie konfrontację z Ukraińcem.

Fatalnie wieści dla kibiców. Wiemy, co z walką Fury - Usyk

Pierwotnie walka o miano niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej miała odbyć się 23 grudnia. Promotor Frank Warren przekazał jednak, że dojdzie do niej w innym terminie. - Jest za wcześnie, aby mówić o tym, co zrobi teraz Tyson. Walka z Usykiem jest jednak podpisana. Musi do niej dojść, ale na pewno nie 23 grudnia - powiedział, cytowany przez dziennik "The Sun".

- To byłoby szaleństwo. On ma 35 lat, właśnie odbył 12-tygodniowy obóz przygotowawczy i stoczył ciężką walkę. Potrzebuje przerwy, musi spędzić czas z rodziną i się wyłączyć. Ogłosimy datę, kiedy będziemy gotowi. Najprawdopodobniej odbędzie się on (pojedynek - red.) na początku nowego roku - pod koniec stycznia lub na początku lutego. To będzie zależeć od jego ciała. Nie ma większych urazów, ale musi się zregenerować - dodał.

Błyskawicznie na te słowa odpowiedział Usyk. - Wujek Frank mówi różne podstępne rzeczy. Mamy kontrakt, wedle którego walka odbędzie się 23 grudnia… Jeśli Fury chce odpocząć, to niech najpierw zwakuje tytuł - stwierdził w rozmowie z Boxing King Media. Następnie zwrócił się bezpośrednio do rywala. - Tyson - musimy walczyć, musimy to zrobić 23 grudnia. Do zobaczenia w ringu - przekazał.

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, ile potencjalnie za to starcie może zarobić Fury. - Gdybyś powiedział mu, że zarobi 100 milionów dolarów, naprawdę by się wkurzył - powiedział promotor Bob Arum w rozmowie z mediami.