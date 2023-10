Kompromitacja Clout MMA. Fanom puściły nerwy. "Patologia"

Na sobotę zaplanowana była druga edycja gali Clout MMA, która ma miejsce w Płocku. Od samego początku wywoływała ona wiele kontrowersji. Głównie chodzi o walkę Małgorzaty "Margaret" Magical z Nikolą "Nikitą" Bielą. Obie zawodniczki łączy patostreamer Daniel "Magical" Zwierzyński. "Margaret" jest jego matką i ma za sobą kryminalną przeszłość. "Nikita" z kolei to jego była dziewczyna. Ponadto dzieli je aż 31 lat różnicy. Zestawienie kobiet zostało szeroko skrytykowane, a Marianna Schreiber zwróciła się do prezydenta Płocka, aby zerwał umowę z organizacją. W związku z falą krytyki część sponsorów wycofała się patronatu gali.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Najman? Jędrzejczyk mówi tak, że jaśniej się nie da

Kolejne problemy Clout MMA. Widzowie zgłaszają problemy z transmisją

Na tym problemy federacji się nie kończą. Gala rozpoczęła się o godzinie 19:00 i od samego początku widzowie narzekali na ciągłe problemy z transmisją. Część zgłaszała, że zamiast walki widać czarny ekran. Na Twitterze zaroiło się od bardzo nieprzychylnych komentarzy w kierunku organizacji.

"Proszę ogarnijcie, bo przysięgam, ostatni raz wydaje kasę, żeby się denerwować", "Zgłaszajcie to federacje Lexy do UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przyp. red.), bo to jest jakaś patologia", "Za co ja płacę?" - grzmią rozgoryczeni fani. Ceny za pakiet usługi PPV (pay-per-view) wynoszą 34,99 oraz 39,99 złotych.

Nie pierwsze takie problemy Clout MMA

To nie pierwszy raz, gdy Clout MMA ma problemy z transmisją. Podobna sytuacja miała miejsce również podczas premierowej gali. Niedługo po jej zakończeniu federacja stwierdziła, że stała się celem ataków hakerskich i to było powodem problemów z transmisją. W ramach rekompensaty materiał archiwalny z walk był dostępny przez wydłużony czas.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl