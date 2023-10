Szokujący początek walki na Clout MMA. Chciał przybić "piątkę" i nagle łup

27-letni Karwat to utytułowany polski strongman, który rzucił sporty siłowe i spróbował swoich sił w MMA. Fani mogą go też kojarzyć z występów na kanale "Strong Ekipa" na YouTube. Jego rywal to kulturysta, trener personalny i osobowość medialna. Prowadzi program "Kanapowcy" na TTV.

Pewne zwycięstwo Karwata

W walce Konrad Karwat - Krzysztof "Fericze" Ferenc zdecydowanym faworytem był ten pierwszy. Miał on zdecydowanie lepszy bilans od rywala, bo już trzy zwycięstwa (w High League 2, High League 4 i w debiucie w Clout MMA 1). Natomiast Ferenc podczas FAME MMA 11 przegrał z Piotrem "Szeli" Szeligą.

Walka zaczęła się dość zaskakująco. Obaj zawodnicy okazywali sobie szacunek. Karwat podniósł rękę, żeby przybić piątkę rywalowi. A kiedy ten również podniósł rękę, to Karwat... zaatakował.

W pierwszej rundzie bardziej aktywny był Karwat, który od razu miał kilka sierpowych. Fericze dał się obalić. Potem było kilka mocnych kopnięć z obu stron. W drugiej rundzie Karwat szybko ruszył w klincz i dążył do obalenia. W końcu mu się ta sztuka udała. Ferenc dobrze się jednak bronił. Wszystko rozstrzygnęło się w trzeciej rundzie. W trzeciej rundzie lepszy był Karwat. Ostatecznie to on wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów!

Przypomnijmy, że pierwsza gala Clout MMA, której ambasadorami zostali influencerka Lexy Chaplin oraz były piłkarz Sławomir Peszko, odbyła się 5 sierpnia tego roku. Wtedy w oktagonie zobaczyliśmy m.in. emocjonujący pojedynek Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem czy błyskawiczną porażkę Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą.

