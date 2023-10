Potężne grzmoty na Clout MMA! Lekarz powiedział "stop"

- Kamil Minda to zawodnik MMA, a na co dzień zawodowy żołnierz. Zawodowe starty rozpoczął w 2017 roku w wieku 33 lat. Ma na swoim koncie występy w takich organizacjach jak FEN, Oktagon MMA, RFA czy Wotore. W 2023 roku dołączył do Clout MMA - pisał o Mindzie portal "zawodtyper.pl".

Lekarz przerwał walkę

Teraz 39-letni Kamil Minda zmierzył się z Denisem Labrygą, który znany jest z walk na gołe pięści, a jego walki organizacji Wotore stały się legendą. Fani uwielbiają Labrygę za jego niesamowite serce do walki i odwagę. Labryga uznawany jest za czołowego freaka. Niedawno pokonał Dawida Załęckiego (ojca Denisa).

W sobotni wieczór stanął jednak przed trudnym wyzwaniem. Labryga już jednak po zaledwie dwudziestu sekundach mocno trafił rywala, który był liczony. - Jestem zaskoczony, jak Labryga podszedł dobrze taktycznie do tego meczu, bo przecież pamiętamy, jak walczył z Dawidem Załęckim. Tutaj widać u niego bardzo duży spokój - mówili komentatorzy cloutmma.tv.

Minda jeszcze w pierwszej rundzie zrewanżował się Labrydze prawym prostym. Obaj mieli zatem swoje problemy. Po drugiej rundzie Kamil Minda, który otrzymał dwa bardzo mocne ciosy, miał kontuzję oka. Został wezwany lekarz, który stwierdził, że Minda nie może kontynuować walki. W efekcie Labryga po chwili został wskazany jako zwycięzca walki.

- Przyćmił mnie prawy sierpowy w pierwszej rundzie, zgasło mi na chwilę światło. Potrafiłem się podnieść. Idziemy dalej - powiedział Labryga po walce.

Przypomnijmy, że pierwsza gala Clout MMA, której ambasadorami zostali influencerka Lexy Chaplin oraz były piłkarz Sławomir Peszko, odbyła się 5 sierpnia tego roku. Wtedy w oktagonie zobaczyliśmy m.in. emocjonujący pojedynek Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem czy błyskawiczną porażkę Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą.

