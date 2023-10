Bąk powiedział, co myśli o kolegach, którzy idą do freak fightów. Jednoznacznie

Nie widać końca popularności walk freak fightowych. Organizowane są kolejne gale, kolejne federacje podpisują kontrakty z różnymi, często mocno kontrowersyjnymi postaciami. Idą za tym niemałe pieniądze, które przyciągają właśnie te osoby z różnych środowisk. Nie brakuje wśród nich byłych piłkarzy i reprezentantów Polski w osobach Tomasza Hajty, Błażeja Augustyna czy Piotra Świerczewskiego.

Jacek Bąk otrzymał ofertę walki w klatce. "Mam z czego żyć"

Występy swoich kolegów po fachu we freak fightach ocenił były reprezentant Polski Jacek Bąk w rozmowie z "Faktem". Odpowiedział także na pytanie, czy sam zawalczyłby w oktagonie z innym sportowcem, czy celebrytą. - Nie wiem, czy bym się na to skusił. W sumie otrzymałem już ofertę w przeszłości, ale odrzuciłem. Mam z czego żyć. Jednakże trzymam mocno kciuki za moich kolegów, którzy tam walczą - podkreślił były kapitan polskiej kadry.

- Widziałbym tam Tomasza Kłosa. Postawiłbym też na Jacka Zielińskiego i Marka Jóźwiaka. To pierwsze osoby, które przychodzą mi do głowy. Trzeba przyznać, że w klatce trzeba mieć charakter - powiedział Bąk zapytany o to, kogo z byłych kolegów zobaczyłby w akcji, jeśli chodzi o walkę w oktagonie.

- Artur Boruc? Trzeba przyznać, że ma predyspozycje, żeby walczyć w klatce. Jest byłym bramkarzem. Ma dobre uderzenie nie tylko ręką, ale i nogą - podkreślił Bąk, mówiąc o byłym bramkarzu reprezentacji Polski czy Legii Warszawa.

Sam Boruc po zakończeniu kariery piłkarskiej pojawiał się kilka razy na sali treningowej, a Andrzej Fonfara pod koniec lipca zdradził, że 43-latek trenuje boks. - Pokazałem mu parę myczków - powiedział Fonfara. Niewykluczone, że za jakiś czas także Boruca zobaczymy na jednej z gal w oktagonie.