Jacek "Muran" Murański zadziwił. Niepojęte, co zrobił na Prime MMA 6

Cztery walki i cztery porażki - tak do soboty wyglądał bilans walk Jacka Murańskiego, ojca niedawno zmarłego Mateusza. "Starego Murana" dwukrotnie pokonał Arkadiusz Tańcula i raz Robert Pasut. W lipcu tego roku pokonał go Paweł Jóźwiak, który do niedawna był po prostu prezesem FEN, drugiej po KSW sile w polskim MMA.

Prime MMA 6. Pewne zwycięstwo "Murana"

Teraz rywalem Murańskiego był Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka, który w Toruniu debiutował w MMA. "Stary Wiewiór" to ojciec Maksymiliana Wiewiórki, który jest podwójnym mistrzem organizacji FAME MMA. Głośniej było o nim, gdy udzielił wywiadu Mateuszowi Kaniowskiego.

Sobotnia walka rozpoczęła się znakomicie dla Murańskiego. Zadał kilka ciosów, a po piętnastu sekundach rywal na chwilę nawet się przewrócił. Po niespełna 40 sekundach Stary Wiewiór był liczony, ale wrócił do walki. Nie wytrzymał jednak zbyt długo. Po niespełna półtorej minuty Murański mógł cieszyć się z pierwszego w karierze zwycięstwa. Jak najbardziej zasłużonego.

- Wszystko zawdzięczam mojej żonie, która jest moim przyjacielem. Mam nadzieję, że Maksymilian Wiewiórka dotrzyma słowa i będziemy walczyć - powiedział po walce Murański.

Wyniki walk - karta główna:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Paweł "Księżniczka" Tyburski – boks, małe rękawice - Tyburski wygrał przez TKO w II rundzie,

Jacek "Muran" Murański vs. Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka – K-1, małe rękawice - Murański wygrał przez TKO w I rundzie

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Adam Soroko - Leśniak wygrał przez TKO w I rundzie,

Dominik Skowyra i Dawid "Ambro" Ambroziak vs Grzegorz "Hellboy" Głuszcz i Alex "Thebestia" Kiran - Skowyra i Ambroziak wygrali,

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Tomasz Olejnik - Gorzelańczyk wygrał przez TKO w I rundzie,

Grzegorz "Szuli" Szulakowski vs. Rafał Jackiewicz – boks, małe rękawice - Szulakowski wygrał przez jednomyślną decyzję sędziów,

Damian "Dzik" Graf vs. Maciej Rataj – boks, małe rękawice - Graf wygral przez TKO w I rundzie

Patrycja Izydorczyk vs. Aleksandra "Ms. Danielka" Daniel – K-1, małe rękawice - Daniel wygrała w II rundzie przez TKO,

Damian "The Karpi" Kasprzak vs. Ronaldo "Czarny Polak" Miranda - Kasprzak wygrał w I rundzie przez TKO.

Karta wstępna: