Absolutny hit w Clout MMA. "Takie wydarzenie powinno mieć miejsce"

Na początku lipca Zbigniew Bartman ogłosił sensacyjną wiadomość o zakończeniu siatkarskiej kariery i przejściu do MMA. - Zmieniam dyscyplinę, dołączam do Sławka Peszki i federacji Clout MMA - powiedział w studiu TVP Sport. I choć wielu kibiców wątpiło w słowa 36-latka, to 5 sierpnia oficjalnie zadebiutował w klatce w starciu z Tomaszem Hajto.

Bartman zmierzy się z Kubiakiem w MMA? Jasna deklaracja

Pomimo sporych problemów w pierwszej rundzie były siatkarz pokonał 50-letniego rywala, poddając go w drugiej odsłonie przez duszenie zza pleców. Podczas ostatniej konferencji prasowej Clout MMA Bartman starł się słownie z innym byłym sportowcem Błażejem Augustynem, który wręczył mu... pampersa. -Pampersik ci się przyda, jak będą cię wynosić, żebyś nie zabrudził podłogi - odpowiedział.

Mogłoby się zatem wydawać, że organizatorzy będą chcieli zestawić obu zawodników. Inny pomysł ma za to Łukasz Kadziewicz, który przedstawił go Bartmanowi w programie "Misja Sport". - Jurek Mielewski czy Marcin Lepa, z którym wolałbyś stoczyć walkę? Czy we dwóch mogliby wejść do Ciebie? - zapytał, odnosząc się do ostatniego komentarza zawodnika, w którym uderzył w ekspertów Polsatu.

- Mogliby sobie jeszcze trzeciego dobrać - odpowiedział żartobliwie. - Mówiłem to już wielokrotnie, że nie zamierzam z nikim ze środowiska siatkarskiego walczyć, bo to się dla mnie gryzie - dodał. Współprowadząca program Aldona Marciniak mimo to postanowiła wtrącić pytanie nt. walki, która ewidentnie rozgrzałaby kibiców w całej Polsce. - Czyli nie będzie Bartman - Kubiak? - zapytała. Zamiast Bartmana komentarza udzielił jednak Kadziewicz. - Tu akurat zmieni zdanie, to jest kwestia tego, aż Michał skończy grać. Moim zdaniem takie wydarzenie powinno mieć miejsce - podsumował.

Od wielu lat trwa konflikt Bartmana z Kubiakiem, którzy niegdyś byli najlepszymi przyjaciółmi. Wszystko zmieniło się w 2013 roku, kiedy po jednej z imprez w Spale, doszło między nimi do scysji, po której Bartman został odsunięty od kadry. Przez następne lata Kubiak był kapitanem naszego zespołu, a niespodziewanie pod koniec marca 2022 roku zakończył reprezentacyjną karierę.

- Uważam, że aby ta reprezentacja zrobiła postęp, trzeba było wszystko czerwoną linią odciąć, bo właśnie taka "grupa kubiakowa", czyli grupa wzajemnej adoracji, została odcięta - mówił Bartman w ubiegłym roku w programie "Misja Sport", odnosząc się do decyzji selekcjonera.

Mimo to, że konflikt obu zawodników trwa już dekadę, to nic nie wskazuje na to, aby w przyszłości cokolwiek mogło ulec zmianie. Niewykluczone zatem, że uda się zrealizować ich pojedynek w klatce.