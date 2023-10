Dariusz Michalczewski reaguje. Tak, to o Tomaszu Adamku

- Nie nazywajmy tego sportem. To jest śmiech na sali. Ja do takiego poziomu się nie zniżam - jeszcze w styczniu w TVP Sport tak o freak fightach wypowiadał się Tomasz Adamek. Były mistrz świata w boksie zarzekał się, że z żadną federacją umowy nie podpisze, ale szybko zmienił zdanie.

Pod koniec września Fame MMA ogłosiło pozyskanie Adamka na co najmniej dwie walki. - Za wyzwaniami idą pieniądze. Nie będę tego robił za darmo. Jak mam siedzieć w domu, pić kawę o 9 rano, a później nic nie robić, to lepiej walczyć. Przynajmniej dopóki pan Bóg daje mi zdrowie i siły. (...) Kocham dolary! Jak się będą zgadać, to Adamek zawsze może wracać - wyjaśniał Adamek w rozmowie z portalem przegladsportowy.onet.pl.

Chociaż duża część kibiców i byłych zawodników wytknęła Adamkowi hipokryzję, to powrót byłego mistrza świata do rywalizacji, wzbudził mnóstwo emocji. Jeszcze niedawno spekulowano, że 46-latek może zarobić nawet milion złotych, a jego pierwszym rywalem miałby być Mamed Chalidow.

Gwiazda KSW niespodziewanie zapowiedziała, że chce, by jego kolejna walka odbyła się w boksie. Tego samego na Fame MMA chciał Adamek, więc od razu zaczęto spekulować o możliwym pojedynku dwóch legend polskich sportów walki.

KSW starało się o Adamka, jednak jego matchmaker - Wojsław Rysiewski - mówił, że trudno mu wyobrazić sobie walkę w federacji na zasadach innych niż MMA. Po tym, jak były pięściarz podpisał umowę z Fame, szanse na walkę z Chalidowem spadły.

- Mamy pomysły, rozmawiamy na kilka tematów, niedługo będziemy w stanie powiedzieć coś więcej - mówił tajemniczo Rysiewski w programie Sport.pl Fight, gdy spytaliśmy go o przyszłość Chalidowa.

"Brzmi to niezbyt poważnie"

Ta jest niewiadomą, tak samo jak pierwszy rywal Adamka w Fame. Jeszcze przed jego ogłoszeniem 46-latka skrytykował inny były mistrz świata w boksie - Dariusz Michalczewski. - Nie za bardzo wiem, jak to skomentować. Tomek podkreślał, że chce zrobić walkę pożegnalną, a tymczasem okazało się, że przed nim debiut w organizacji freakowej. Biorąc pod uwagę, że ma 46 lat, brzmi to niezbyt poważnie - powiedział Michalczewski w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

- Można się tylko domyślać, co jest powodem tego powrotu. Tomek po prostu potrzebuje kasy. Nie oszukujmy się: nikt w tym wieku i z takimi sukcesami nie wychodzi do ringu. Co mam powiedzieć? Trochę to słabe, ale każdy szuka biznesu na swój sposób - dodał.

- Cieszę się, że po karierze pomyślałem o przyszłości i nie muszę się wygłupiać. Jestem niezależny, znam swoją wartość i to mnie cieszy. W ringu osiągnąłem wszystko, broniłem pasa cztery razy więcej niż wszyscy polscy mistrzowie razem wzięci, a po karierze też się odnalazłem - zakończył Michalczewski.