Sceny przed Prime MMA. Murański w roli głównej. Prezes FEN nie wytrzymał [WIDEO]

Jacek Murański wciąż czeka na debiutanckie zwycięstwo w sportach walki. Doświadczony aktor stoczył do tej pory cztery starcia, przegrywając dwukrotnie z Arkadiuszem Tańculą, Robertem Pasutem oraz Pawłem Jóźwiakiem. Kiedy jakiś czas temu ogłoszono jego walkę z prezesem FEN, to 54-latek był przekonany, że uda mu się pokonać rywala. Przeliczył się, ponieważ Jóźwiak dość pewnie wypunktował w lipcu na gali Prime Show MMA 5. I choć pojedynek był jednostronny, to Murański nadal pragnie rewanżu.

Sceny na konferencji Prime Show MMA. Jóźwiak ruszył na Murańskiego

W poniedziałek odbyła się konferencja przed sobotnią galą Prime Show MMA 6, podczas której Murański zmierzy się... z ojcem Maksymiliana Wiewiórki, czyli podwójnego mistrza organizacji FAME MMA. Pomimo tego, że znanego aktora czeka wymagające wyzwanie, to w trakcie konferencji wszedł w konflikt właśnie z Jóźwiakiem.

- Dlaczego tak brzydko mówisz na mój temat? - zapytał Jóźwiak. Kibice nie musieli długo czekać na reakcję Murańskiego - Bo Cię chce zlać - odpowiedział. Tuż po tym prezes organizacji FEN pojawił się na scenie, aby obaj stanęli twarzą w twarz. I tak się stało, ale tylko na moment, ponieważ zawodnicy najpierw zetknęli się głowami, a następnie Jóźwiak odepchnął rywala. - Zmądrzejesz kiedyś, czy nie? Masz coś w tym mózgu? - zwrócił się do Murańskiego.

Niespodziewanie 54-latek wymownie rozpiął koszulę, dodając. - Co Gwóźdź powiedział o Tobie, co Ci będzie robił? Czy ja to dobrze widziałem? - odpowiedział, odnosząc się do ostatniej scysji pomiędzy Jóźwiakiem, a menadżerem Arturem Gwoździem.

Konflikt Jóźwiaka z Gwoździem rozpoczął się kilka dni temu, kiedy prezes FEN udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla InTheCage. - Jeśli chodzi o Wójcika, to jest typowy skandal. Jego menadżer Artur Gwóźdź zniszczył mu karierę, oszukał zawodnika - powiedział, odnosząc się do sytuacji zawodnika KSW Marcina Wójcika. Błyskawicznie na te słowa zareagował Gwóźdź, zamieszczając dwuznaczne wideo na Twitterze.

Gala Prime Show MMA 6 odbędzie się już w sobotę 21 października w Arenie Toruń. Walką wieczoru tego wydarzenia będzie starcie Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego z Pawłem "Księżniczką" Tyburskim. Ponadto kibice będą mogli zobaczyć również m.in. Grzegorza "Szuliego" Szulakowskiego, Adama Soroko czy Michała "Bagietę" Gorzelańczyka.