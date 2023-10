Pudzianowski zawalczy w UFC? Natychmiastowa reakcja KSW. "Nerwowo zacząłem dzwonić"

Mariusz Pudzianowski zyskał przed laty ogromną popularność jako strongman. Pięciokrotny mistrz świata w tej rywalizacji zdecydował się później na kontynuowanie kariery w oktagonie. W 2009 roku zaliczył udany debiut w federacji KSW, z którą na ten moment nie odnowił kontraktu. Ostatnią walkę stoczył w czerwcu tego roku, przegrywając z Arturem Szpilką. W sobotę 46-latek poinformował w mediach społecznościowych, że 18 sierpnia przyszłego roku planuje stoczyć kolejną walkę.

Co z walką Pudzianowskiego w UFC? "Muszę milczeć"

Opublikowana grafika od razu przykuła uwagę fanów. Wynika z niej bowiem, że Pudzianowski miałby zmierzyć się z czterokrotnym mistrzem świata strongmanów, Amerykaninem Brianem Shawem. Dodatkowo walka ta miałaby mieć miejsce podczas gali UFC, czyli największej federacji MMA na świecie. Na ten moment nie wiadomo, czy informacja ta była zapowiedzią starcia byłych mistrzów świata, czy jedynie pokazem aspiracji "Pudziana".

W ostatnim czasie do informacji o potencjalnej walce Pudzianowskiego w UFC odniósł się współwłaściciel KSW Martin Lewandowski. - Zacząłem nerwowo dzwonić do Mariusza i jego menedżerki. Przez długi okres było "Martin, jestem w pracy" i wysyłał zdjęcia i filmy stamtąd. Miał bardzo zajęty dzień. Rozmawialiśmy pod koniec dnia i co mogę powiedzieć. Muszę milczeć - podsumował w rozmowie z WP SportoweFakty.

-"Pudzian" nie zszedł z treningu poza chwilowymi wakacjami po KSW Colosseum. To nadal nasz zawodnik i nie ma do tego żadnych zmian. Z Mamedem i Mariuszem mamy podaną sobie rękę bez kontraktu i wierzę, że żadnego numeru nie będzie - dodał, nawiązując do wygaśnięcia kontraktu Pudzianowskiego i Mameda Chalidowa.

Przez 14 lat startów w MMA Mariusz Pudzianowski stoczył w sumie 27 walk - 17 wygrał (12 przed czasem), dziewięć przegrał, a jedna została uznana za nieodbytą.