Adamek dostał astronomiczną ofertę. "Inne rzeczy mówił w mediach"

- Nie nazywajmy tego sportem. To jest śmiech na sali" - mówił. "Ktoś mnie tam pytał, że ktoś tam by chciał walczyć. No kto by nie chciał walczyć z Adamkiem? Ale ja do takiego poziomu się nie zniżam - mówił kilka miesięcy temu Tomasz Adamek o udziale we frek fightowej gali. 29 września, tuż przed rozpoczęciem gali Fame Friday Arena doświadczony pięściarz został ogłoszony jako nowy zawodnik półamatorskiej federacji. - Kocham dolary! Jak się będą zgadzać, to Adamek zawsze może wracać - stwierdził po dołączeniu do Fame MMA.

Tomasz Adamek mógł walczyć w KSW. Dyrektor sportowy ujawnia

W sobotę w czeskim Trzyńcu odbyła się gala KSW 87. Przed wydarzeniem w studiu Sport.pl zagościli dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski oraz redaktor portalu inthecage.pl Mariusz Olkiewicz. Pierwszy z gości opowiedział o kulisach negocjacji z Adamkiem, którego KSW już od kilku lat chciało namówić na wejście do klatki.

- To nie jest żadna tajemnica, że takie rozmowy były od kilku lat. Martin Lewandowski prowadził dosyć burzliwą historię rozmów z Tomkiem, który jedne rzeczy mówił Martinowi, a potem inne w mediach. Nie wiem dokładnie, jak to się rozeszło. Były takie rozmowy i w ostatnim czasie były one intensywne - powiedział Rysiewski. Ponadto dyrektor sportowy organizacji zdradził, że negocjacje z Adamkiem były prowadzone w kontekście potencjalnej wali z Mamedem Chalidowem, który niedawno przyznał, że chciałby spróbować swoich sił w boksie. Ostatecznie były pięściarz wybrał federację Fame MMA.

Pieniądze nie wystarczyły. Szef KSW zdradził również poruszył temat Adamka

Decyzję Tomasza Adamka w programie "Klatka po klatce" skomentował współzałożyciel KSW Martin Lewandowski. 48-latek przyznał, że dołączenie byłego mistrza IBF i WBC w wadze półciężkiej było niemałym zaskoczeniem. Lewandowski również proponował Adamkowi wysokie wynagrodzenie, jednak to nie wystarczyło.

- Nie mogę w 100 proc. potwierdzić, jaka była kwota zaproponowana Adamkowi. Zaskoczony byłem, że Tomek podpisał umowę z Fame MMA na wielu poziomach i finansowych, a także moralnych i w każdym względzie [...] Mogę powiedzieć, że moja oferta była gwarantowana i bezpieczna, a tamta była mniejsza, może bardziej oczarowująca. Druga jej odsłona była dużą projekcją tego ile można by było zarobić - powiedział Martin Lewandowski.