KSW ogłasza dwa transfery. "Moim celem jest zaoranie tej kategorii"

- KSW od dawna było w mojej głowie. Cieszę się, że w końcu udało się dogadać. Moim celem jest zaoranie kategorii lekkiej w bardzo dobrym stylu - w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Viaplay powiedział Marcin Held, który został nowym zawodnikiem federacji KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Legii o ataku w Holandii: Zastanawialiśmy się czy ten ochroniarz nie jest na jakichś środkach

31-latek, wraz z Łukaszem Charzewskim, zostali ogłoszeni nowymi zawodnikami KSW w trakcie przerwy na gali KSW 87 w czeskim Trzyńcu. W trakcie wspomnianej rozmowy Borka z Heldem wyszło na jaw, że szefowie KSW pierwszą ofertę polskiemu zawodnikowi złożyli już w 2011 r.

Pierwszą walkę w KSW Held stoczy już w grudniu w trakcie gali KSW 89 w Gliwicach. Rywalem Polaka będzie Gruzin - Rauli Tutarauli - obecnie zawodnik numer cztery kategorii lekkiej w federacji KSW. Mistrzem tej kategorii jest Francuz - Salahdine Parnasse.

- Trochę przyszło mi na to poczekać, ale wiem, że było warto. Mam nadzieję, że kibice też na to czekali. W końcu nie będą musieli zarywać nocy, by obejrzeć moją walkę - powiedział Held, który do tej pory walczył dla zagranicznych federacji.

Marcin Held w KSW

I to największych federacji na świecie, bo Polak ma za sobą cztery występy w UFC. W największej federacji na świecie Held odniósł jedną wygraną. Było to w październiku 2017 r., kiedy Polak pokonał na punkty Niemca - Nasrata Haqparasta.

Wcześniej Held doznał jednak trzech porażek kolejno z Diego Sanchezem, Joe Lauzonem oraz Damirem Hadzoviciem. Held stoczył też 14 pojedynków w dużej organizacji Bellator. W niej wygrał aż 11 walk i przegrał tylko trzy.

W trakcie kariery Held walczył też dla takich federacji jak AFC, ACB oraz ACA. Od 2021 r. Held to zawodnik Professional Fighters League.

Polak to posiadacz czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Held to mistrz Polski Bjj i mistrz europy w grapplingu. W zawodowej karierze w MMA stoczył 37 walk, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych Polaków w tym sporcie. Held wygrał 28 pojedynków (19 przed czasem), przegrał dziewięć.