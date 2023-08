Wstyd i hańba. Kevin Johnson otrzyma rosyjskie obywatelstwo. Imię na cześć Putina

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że Johnson zwrócił się z bezpośrednią prośbą do Władimira Putina. - Chcę uzyskać obywatelstwo i mieszkać w Rosji. Mam ku temu ogromny powód. Będę mógł częściej widywać mojego wspaniałego przyjaciela, Aleksandra Powietkina - powiedział. Teraz sprawa nabrała tempa, a zawodnik już niedługo może dopiąć swego.

Amerykański bokser przyjmie rosyjskie obywatelstwo. Zmieni nazwisko na cześć Putina

Nowe informacje przekazał portal sports.ru. 9 sierpnia Johnson wybrał się do Samary, gdzie wypełnił wszystkie potrzebne dokumenty, aby uzyskać rosyjskie obywatelstwo. Najprawdopodobniej już we wrześniu otrzyma nowy paszport i oficjalnie zostanie ogłoszony Kevinem Władimirowiczem.

- Teraz jestem po prostu szczęśliwy. Jestem dumny z posiadania tego samego nazwiska, co nasz prezydent Władimir Putin i mój ojciec chrzestny. Powiedziałem, że zostałem adoptowany przez czcigodnego Władimira Putina i dlatego zostałem Władimirowiczem - powiedział, cytowany przez serwis.

43-latek jest zachwycony prezydentem Rosji. Jego marzeniem jest, aby zagrać z nim w szachy. - On jest numerem jeden. Co powiem, kiedy go spotkam? Najpierw zamarznę na trzy sekundy. Spotykałem się z Michaelem Jordanem, Mikiem Tysonem... Ale co powiesz, gdy zobaczysz jednego z najważniejszych ludzi na świecie? Nikt tego nie wie. Podziękuję mu za gościnność - kontynuował.

Zdradził również główny powód decyzji o zmianie obywatelstwa. - Jestem z Ameryki, gdzie ludzie gadają bzdury i kłamią. Nie możesz polegać na tym, co mówią ludzie. Możesz polegać tylko na działaniach. W Rosji jest odwrotnie. Wszyscy, których tu spotkałem, robią rzeczy, zanim o nich powiedzą - przekazał.

Zawodnik opuścił Stany Zjednoczone siedem lat temu, mieszkając po drodze w wielu różnych krajach. Nie ukrywa, że w Rosji najbardziej podobają mu się jedzenie oraz kobiety. - Mam bardzo dobrą przyjaciółkę - Wiktorię. Uczy mnie rosyjskiego, hiszpańskiego i bachaty. Czekam na walkę, aby zapytać ją, czy zostanie moją żoną. Po co nam domy, po co kupujemy samochody i piękne ubrania? Kobiety są powodem, dla którego robimy to wszystko - stwierdził.

Amerykanin na zawodowych ringach stoczył 59 walk - 35 wygrał (19 przez nokaut), 22 przegrał i dwa razy zremisował. W przeszłości walczył nawet o pas organizacji WBC z Witalijem Kliczko, jednogłośnie przegrywając na punkty. Ponadto mierzył się również m.in. z Tysonem Furym, Anthonym Joshuą, czy Mariuszem Wachem.