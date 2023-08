Wybuchł skandal i zerwali kontrakt z gwiazdą FAME MMA. "To już było poniżej pasa"

Pierwsza walka pomiędzy Wrzoskiem a Szeligą odbyła się na gali FAME 17. Starcie nie potrwało zbyt długo, gdyż już na samym początku Szeliga wyprowadził niskie kopnięcie, po którym jego rywal niefortunnie upadł na wyprostowaną rękę, co skończyło się złamaniem.

Problemy Szeligi. Grupa menadżerska odcina się od zawodnika

Piotr Szeliga ostatnio stał się bohaterem dużego skandalu obyczajowego. Trener zawodnika Rafał Antończak w 2021 roku podczas własnej walki zasłabł i stracił przytomność. Od tamtego czasu mężczyzna jest w stanie wegetatywnym. Szeliga sam wielokrotnie namawiał do pomocy dla swojego trenera, między innymi promując internetową zbiórkę pieniędzy, czy prowadząc licytacje na rzecz Antończaka.

Miesiąc temu w internecie pojawiła się informacja, jakoby Szeliga utrzymywał bliskie kontakty z żoną byłego trenera. Po tych doniesieniach na zawodnika spadła lawina krytyki, a ostatnio aferę wykorzystał jego rywal podczas słownej przepychanki z nim, gdzie prawie doszło do bójki między dwoma zawodnikami.

Teraz na aferę Szeligi zareagowała obsługująca go grupa menadżerska Artnox Fight Sport. Szef organizacji i dotychczasowy agent freak-fightera udzielił wywiadu Arturowi Przybyszowi, gdzie przyznał, że gdy tylko usłyszał o całej sprawie, zdecydował się na zerwanie umowy z Szeligą. - Piotr Szeliga nie jest już w Artnoxie. To jest proste i logiczne, znasz mnie, mój charakter i zasady. Na pewne rzeczy można machnąć ręką, a na pewne nie. Tak było w tym przypadku. Potem to zachowanie i dyskredytacja swojego trenera, to już było poniżej pasa i nie do zaakceptowania. O tym nie ma co rozmawiać, decyzja była krótka, szybka i dynamiczna - wyznał.

Piotr Szeliga dotychczas na galach federacji FAME MMA wystąpił sześciokrotnie. Ostatnia jego walka odbyła się na wydarzeniu FAME 18, gdzie w trzeciej rundzie przegrał z Michałem "Wampirem" Pasternakiem.