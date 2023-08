Nietypowy pomysł FAME MMA. Takiej walki jeszcze nie było. Nie tylko w klatce

- Wszyscy członkowie zarządu naszej federacji to prawdziwi miłośnicy zwierząt. Prywatnie każdy z nich wspiera na różne sposoby organizacje pro-zwierzęce. Teraz zdecydowaliśmy się zrobić coś więcej. Fani FAME niejednokrotnie okazywali wielkie serce i gotowość pomocy potrzebującym. Wierzymy, że i teraz wspólnie zrobimy coś dobrego - mówi nam Michał Jurczyga, rzecznik federacji FAME.

REKLAMA

Zobacz wideo Usyk zdradza, co robił na wojnie. "Patrolowałem ulice"

Polska wieś stała się bokserską stolicą świata. Tak wygląda życie mistrza w głuszy

I właśnie tak powstał akcja "FAME dla DIOZ" (DIOZ to Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt). W ramach tego pomysłu założona została zbiórka pieniędzy na portalu pomagam.pl. Federacja dokonała pierwszej wpłaty w wysokości 30 tys. zł. Oprócz tego DIOZ otrzyma specjalny reflink do zakupu biletów na galę FAME 19. Dzięki niemu 10 procent z każdego biletu zakupionego za pośrednictwem dedykowanego linka zostanie przekazane na rzecz DIOZ.

Również dostęp do transmisji z FAME 19 będzie można wykupić poprzez reflink DIOZ - w tym przypadku także 10 procent dochodu zostanie przeznaczone na rzecz DIOZ. Oprócz tego na gali FAME 19 w Krakowie zostanie przygotowane specjalne stoisko DIOZ, w którym wolontariusze będą zbierali dary rzeczowe. Co więcej, na oficjalnych profilach FAME w mediach społecznościowych będą publikowane poruszające historie psów czekających na adopcję.

Usyk mówi nam, kto chce poróżnić Polaków i Ukraińców. "Trzeba myśleć głową, a nie d..."

500 zwierząt czeka na lepsze jutro

Obecnie w placówkach DIOZ przebywa ok. 500 zwierząt. Zdecydowana większość z nich potrzebuje pomocy weterynaryjnej - odrobaczania, konsultacji, zabiegów i skomplikowanych operacji. Każda uratowana istota wymaga nie tylko ogromnego wysiłku, ale również olbrzymich środków finansowych. Miesięczny koszt stały funkcjonowania placówek DIOZ to minimum 500 tys. zł.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi ze współpracy z FAME. Wierzymy, że taka inicjatywa może mieć ogromny wpływ na świadomość społeczną i przyczynić się do poprawy warunków życia zwierząt. Partnerstwo to ukazuje, że różnorodne dziedziny mogą ze sobą współpracować dla wyższego celu, a my jesteśmy zobowiązani do angażowania się w takie projekty dla dobra naszych podopiecznych - tłumaczy Wojciech Niedzielski z DIOZ.

- Każda złotówka zebrana w ramach naszej akcji zostanie przeznaczona na zakupy środków wskazanych przez DIOZ. Będą to leki, opatrunki, karma, itd.. Federacja po zakończeniu akcji przedstawi do publicznej wiadomości szczegółowe sprawozdanie finansowe wraz ze wszystkimi rachunkami potwierdzającymi wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem - dodaje Jurczyga z FAME MMA.

A co nasz czeka na FAME 19?

Nie udało się ostatecznie zakontraktować Krzysztofa Włodarczyka, więc w jego miejsce wskakuje "Ferrari", który w walce wieczoru zmierzy się z Tańculą. Czekają nas też dwa rewanże. Piotr Szeliga, wyróżniający się freak, będzie chciał udowodnić, że nieprzypadkowo pokonał w pierwszym starciu Marcina Wrzoska, byłego mistrza KSW. Poprzednia ich walka zakończyła się błyskawicznie, bo Wrzosek przewrócił się po jednym z kopnięć i niefortunnie padł na matę, że aż złamał sobie rękę.

Dojdzie też do starcia Piotra "Tyboriego" Tyburskiego z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim. Ich lipcowa walka zakończyła się remisem, ale był to pojedynek, który oglądało się z dużą przyjemnością.

"Zadyma" ma tylko 172 cm, ale kocha otwarte wojny ringowe. Walczył na galach bokserskich i kickbokserskich. Największą renomę dały mu jednak walki na gołe pięści. Teraz szuka szczęścia w świecie freaków. Z kolei wyższy o 22 centymetry "Tybori" to brat bliźniak Pawła.

Karta walk wrześniowej gali FAME MMA 19: