Legenda MMA rozbija bank. W ten sposób zarobi więcej niż przez całą karierę

W sobotę 5 sierpnia odbyła się gala boksu w Dallas, podczas której Nate Diaz zmierzył się Jakiem Paulem. Popularny influencer po emocjonującym, 10-rundowym pojedynku pokonał legendarnego zawodnika UFC przez jednogłośną decyzję sędziów. Mimo to 38-latek nie ma na co narzekać. Tuż po walce zawodnicy zdecydowali, że muszą stoczyć rewanżowy pojedynek. Gdy dojdzie do kolejnej walki, Diaz zarobi kwotę, której nie otrzymał przez całą wcześniejszą karierę.

Diaz zarobi więcej niż przez 20 lat w MMA. "Spójrz na sponsorów"

26-letni Jake Paul kilka miesięcy temu zaczął występować na galach sportów walki. Znany youtuber mierzył się m.in. z Benem Aksrem, Andersonem Silvą i Tyronem Woodley'em, z którymi odnosił spaktakularne zwycięstwa.

Z kolei Nate Diaz to prawdziwa legenda MMA. We wrześniu 2022 roku zawodnik ze Stockton w ostatnim starciu pokonał Tony’ego Fergusona na gali wieczoru UFC 279. W przeszłości 38-latek wygrywał z zawodnikami, takimi jak Conor McGregor, Anthony Pettis czy Donald Cerrone. Mogłoby się wydawać, że dzięki takim walkom na koncie Diaza już dawno znalazły się miliony, jednak największe pieniądze Amerykanin zarobi na walce z półamatorem.

Według wieloletniego menedżera zawodnika, Zacha Rosenfielda, za sobotni pojedynek Nate Diaz zarobił około 10 mln dolarów. W potencjalnym rewanżu z Paulem 38-latek zgarnąłby identyczną sumę. Taką informację przekazało "Daily Mail". Z kolei hiszpańska "Marca" stwierdza, że przez całą, dwudziestoletnią karierę na konto Diaza wpłynęło około 15-20 mln. Oznaczałoby to, że doświadczony zawodnik MMA może w kilka miesięcy zarobić w boksie więcej niż przez lata zmagań w klatach największych federacji.

- Następnym razem, gdy będziesz oglądał walkę, spójrz na sponsorów związanych z tą imprezą. Popatrz na ring lub oktagon - mówił były agent Diaza rozmowie z Johnem Nashem.