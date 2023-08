Kolejny skandal z Clout MMA? "Paweł Bomba przyznaje"

Tydzień temu zadebiutowała nowa freakowa federacja Clout MMA. Imprezę na warszawskim Torwarze mocno promował Paweł Bomba, który miał się zmierzyć z Dominikiem Pudzianowskim, starszym bratem Mariusza. Kilka dni przed galą pojawiły się plotki, że Bomba wcale nie zawalczy, ale organizatorzy twierdzili, że nic o tym nie wiedzą.

No i plotki w końcu się potwierdziły. Dzień przed galą, Bombę zastąpił Błażej Augustyn, były piłkarz m.in. Legii Warszawa czy Lechii Gdańsk. Oficjalnych powodów nie poznaliśmy, ale spekulowano, że , Bombie sąd odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia. Druga wersja mówiła o tym, że Bomba jest na warunkowym zwolnienie ze względu na problemy zdrowotne, ale takie zwolnienie wykluczałoby walkę w MMA.

Bomba jednak skutecznie promował wydarzenie, bo jest znanym awanturnikiem, który lubi się wyzywać z innymi, a to ważne cechy dla szefów freakowych federacji.

- Co do mojej walki na Clout MMA, to jedyne co mogę zrobić, to was przeprosić. Mój stan zdrowia nie pozwolił mi na to, by brać udział w walce. Zająłem się promocją, rozbawiłem was najlepiej, jak potrafiłem. Zrobiłem kabaret na konferencjach, pośmialiśmy się z Najmanka, jego fajnych włosków i umiejętności. No i co? Dalej będę was rozśmieszał, jak najlepiej potrafię. Mam nadzieję, że się wam podobało. I tyle - powiedział Bomba na Instagramie.

"Paweł Bomba przyznaje, że miał się zająć promocją gali Clout MMA, ale walczyć nie mógł ze względu na stan zdrowia. Wygląda na to, że mamy do czynienia z wprowadzaniem w błąd konsumentów myślących, że do walki dojdzie i po to kupujących PPV. To sprawa dla UOKiK [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]" - komentuje Jakub Wątor, który śledził sprawę od początku.

Jeśli to okaże się prawdą, to za wprowadzanie w błąd konsumentów mogą grozić firmie Clout MMA np. kary finansowe od UOKiK-u.

Godne zastępstwo. Augustyn pozamiatał

Ale kibice nie mogli zbytnio narzekać na brak Bomby, bo godnie zastąpił go Błażej Augustyn. W kuluarach mówiło się, że Augustyn potrafi się bić i sobotnia gala tylko to potwierdziła.

- Zabawa, Błażej, zabawa - podpowiadał Augustynowi jego narożnik. A Błażej się bawił. W drugiej rundzie dobrze punktował Pudzianowskiego. To samo robił w trzeciej, gdzie nadal celnie trafiał rywala. I zaliczył niespodziewany, ale jakże udany debiut we freak fightach" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

