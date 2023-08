Mistrz KSW kontra Jacek Bąk. To jest nokaut

W sobotę 5 sierpnia na warszawskim Torwarze odbyła się gala Clout MMA, podczas której do oktagonu weszli m.in. dwaj byli piłkarze - Tomasz Hajto i Błażej Augustyn. W gali wziął udział także Zbigniew Bartman, a jednym z organizatorów był Sławomir Peszko.

Jacek Bąk zawalczy w MMA? Tomasz Hajto nie ma wątpliwości

Po swojej pierwszej w życiu walce Tomasz Hajto wyznał, kogo jeszcze widziałby w klatce spośród byłych piłkarzy. Jego wybór może być zaskakujący. - Wydaje mi się, że Kamil Glik dałby sobie radę, bo to twardy "zakapior" z obrony. Jacek Bąk też nie cofnąłby ręki ani nogi. Paru takich zawodników można jeszcze wymienić, ale nie wiadomo czy mieliby na to ochotę - przyznał cytowany przez "Fakt".

Do sugestii byłego piłkarza odniósł się także były mistrz KSW Artur Sowiński. - Pytanie jakby podeszli do tego pojedynku. Myślę, że Kamil na pewno jest w lepszej formie fizycznej niż Tomasz. Podejrzewam również, że o walce dowiedzieliby się wcześniej i bardziej profesjonalnie podeszli do treningów - ocenił i dodał: - Myślę, że charakter pokazaliby podobny do Hajty, a umiejętności nabyliby trochę więcej. Glik z tej całej trójki powinien być najbardziej sprawny.

Czy Sowiński widziałby w klatce Jacka Bąka? 36-latek wbił szpilkę w byłego reprezentanta. - Jeżeli chodzi o Bąka, to pytanie, czy wstaje teraz z kanapy, czy tylko na niej leży - powiedział.

50-letni obrońca jeszcze nie odniósł się ani do sugestii Hajty, ani do słów Sowińskiego. Podobnie jak Kamil Glik, który aktualnie jest bez klubu.