Peszko świecił oczami. Clout MMA padło ofiarą ohydnego ataku. Pokazali dowody

W sobotę 5 sierpnia odbyła się inauguracyjna gala federacji Clout MMA, której twarzami są Sławomir Peszko i influencerka Lexy Chaplin. Podczas wydarzenia mogliśmy oglądać m.in. walkę Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem czy pojedynek Andrzeja Fonfary, który wygrał z Marcinem Najmanem w zaledwie 16 sekund. Być może słowo "oglądać" to za dużo powiedziane, ponieważ wielu widzów, którzy wykupili PPV, nie mogło na bieżąco śledzić transmisji.

Clout MMA nie zaliczyło dobrego startu. Widzowie domagają się zwrotu pieniędzy

Już na pół godziny przed rozpoczęciem gali doszło do awarii serwerów, z którą organizatorzy poradzili sobie dosyć szybko. Planowo dwie z dwunastu walk miały być transmitowane dla wszystkich widzów w serwisie YouTube, jednak ze względu na powracające problemy z odtwarzaczem również i trzeci pojedynek można było obejrzeć bez wykupionego pakietu. Kłopoty emisją sygnału z gali nie chciały ustąpić praktycznie do końca ostatniej walki.

Fani, którzy legalnie wykupili PPV, chcąc obejrzeć całe wydarzenie, byli wściekli do tego stopnia, że planują złożyć zbiorowy pozew przeciwko federacji Clout MMA. Kilkanaście godzin później organizacja wydała oświadczenie.

"Sytuacja ta była spowodowana niespotykaną skalą ataków hakerskich, które zostały skierowane przeciwko naszej organizacji. Jest nam z tego powodu niezmiernie przykro, ponieważ zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zwalczyć ten problem. Mamy świadomość, że nasi fani mają prawo oczekiwać najwyższej jakości transmisji. Informujemy, że współpracujemy z naszym dostawcą technologii oraz organami ścigania, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem" - czytamy w komunikacie.

Najnowsze oświadczenie Clout MMA. Federacja pokazała dowody ataków

W środę 9 sierpnia federacja udostępniła kolejne oświadczenie, w którym przedstawiła dowody i szczegółowo opisała atak na sobotnią transmisję.

"Właśnie otrzymaliśmy szczegółowy raport dotyczący ataków hakerskich na nasz system PPV podczas gali CLOUT MMA 1. Całe zdarzenie zostało zgłoszone organom ścigania, lecz czujemy się dłużni, aby przedstawić Wam informacje, co dokładnie wydarzyło się tego dnia i z tego powodu, chcemy opublikować fragmenty raportu także dla Was. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie zgłoszone reklamacje są przedmiotem rozpatrywania, a każdy widz, który zgłosił się z nią do nas, otrzyma adekwatną rekompensatę. Poniżej przedstawiamy wykresy, które pokazują skalę i intensywność ataków. W dalszej części omawiamy architekturę platformy i przedstawiamy szczegóły techniczne ataków. Maksymalna odnotowana liczba szkodliwych zapytań osiągnęła poziom 27,5 mln na minutę, a atak był realizowany w następujących falach:

19:04 - 19:05 - 9,2-9,7 mln / min

19:29 - 18,1 mln / min

19:44 - 19:47 - 13-14 mln / min

21:12 - 27,5 mln / min

21:20 - 2,6 mln /min

21:52 - 2,8 mln / min

- czytamy we fragmencie obszernego raportu, z którym w całości można zapoznać się powyżej.