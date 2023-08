Do walki pomiędzy Pudzianowskim a Ericiem Eschem doszło właśnie w 2010 roku na gali KSW 14. Podczas ceremonii ważenia wyszło, że Amerykanin ważył wówczas ponad 80 kilogramów więcej od popularnego Pudziana. Wynik "Butterbeana" wyniósł bowiem ponad 200 kg, gdy Polaka "jedyne" 118,6 kg.

Co za przemiana rywala Pudzianowskiego. Eric "Butterbean" Esch zmienił się nie do poznania

Co ciekawe, nigdy nie dowiemy się, ile dokładnie ważył przed tamtą walką Esch, gdyż waga, której użyto do ceremonii przed KSW 14, miała ustawiony limit 200 kilogramów. Wiadomo natomiast, że jeszcze dwa lata temu Amerykanin ważył, nieco ponad 230 kg, co sam przyznał w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych.

W ubiegłym tygodniu "Butterbean" wrzucił na Instagrama nagranie, gdzie pokazuje swoją niesamowitą przemianę. Zawodnik, który w 2010 roku przez komentatora walki Pudzianowskiego został nazwany "najcięższym wcieleniem zła w ringu", obecnie niesamowicie schudł, co od razu widać po zmianie wyglądu jego ciała, jak i liczby wyświetlanej na wadze. Gdy jeszcze dwa lata temu ważył 230 kilogramów, teraz jego waga wynosi 138 kilogramów i jak sam przyznaje, odchudzania podjął się z przyczyn zdrowotnych.

57-latek zdradził też, jaką taktykę obrał w celu zrzucenia takiej liczby kilogramów. Esch wyznał, że stosował ćwiczenia znane jako DDPY, łączące fitness, jogę i kalistenikę. Dodatkowo przeszedł na dietę opierającą się na niskowęglowodanowych i wysokobiałkowych posiłkach.

Jak powiedział w rozmowie z "The Sun" w 2022 roku, nadwaga bardzo wypłynęła na jego samopoczucie i stan zdrowotny. - Przeszedłem przez etap, w którym patrzyłem na koniec mojego życia. Nie to, że chciałem się zabić. Miałem po prostu dużą nadwagę, czułem się przygnębiony. Nie wiedziałem, czy zostało mi kilka lat życia, czy nie. Podjąłem wyzwanie i to dało mi więcej energii. Jestem w najlepszej formie, w jakiej kiedykolwiek byłem - podkreślił.