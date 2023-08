Kupił usprawiedliwienie Karasia, teraz ujawnia: Wszyscy wiedzą

Marcin Wrzosek to były międzynarodowy mistrz KSW w wadze piórkowej. Po przegranej z Don Kasjo w 2021 r. został jednak zwolniony z roli zawodnika tej organizacji. Dziś jest w freakowej federacji Fame MMA, której zawodnikiem jest również Robert Karaś. Podczas gali Clout MMA spytaliśmy Wrzoska, jak podchodzi do sytuacji złapanego na dopingu Karasia. Wywiad z "The Polish Zombie" możecie obejrzeć tutaj:

- Roberta znam, lubię i szanuję, zwłaszcza za wyniki sportowe. Teraz ta wpadka delikatnie popsuje jego legendę, chociaż, jak sam powiedział, na legendzie mu nie zależy. On to robi, bo to kocha - zaznaczył na wstępie.

Przypomnijmy, że Robert Karaś w maju pobił rekord świata w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii. Podczas badania antydopingowego w jego organizmie wykryto jednak niedozwolone substancje - meldonium oraz drostanolon. Zawodnik ujawnił, że przyjął je kilka miesięcy wcześniej, w trakcie przygotowań do lutowej walki w Fame MMA. - Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w d***e. Natomiast zapytałem, czy to jest legalne. Usłyszałem: 72 godziny i tego nie będzie w twoim organizmie. Więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego - przyznał Karaś w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym.

Marcin Wrzosek: Kilka rzeczy jednak mi się nie spinało

- Sytuacja jest jasna, przyznał się, że wziął środki, więc tutaj nie ma co dyskutować. Widzieliśmy się kilka dni temu, rozmawialiśmy i powiedziałem mu, że kilka rzeczy jednak mi się nie spinało między pierwszą i drugą wersją. Wytłumaczył mi, o co chodziło i faktycznie pod wpływem emocji człowiek czasem używa różnych związków frazeologicznych i wyrazów, które może nie do końca ma na myśli. Trzeba żyć dalej, ciężko powiedzieć, żeby się nie przejmować, bo wpadka dopingowa jest czymś bolesnym dla sportowców - mówił Wrzosek.

Gdy dopytaliśmy, co konkretnie nie zgadzało mu się w słowach Karasia, odpowiedział: "[Karaś] najpierw powiedział, że nie zażywał dopingu, a później, że zażywał, a to jednak jedna z ważniejszych rzeczy w całej tej sprawie". Na pytanie, czy kupuje usprawiedliwiania Karasia, odpowiedział: "Pytasz, czy kupuję usprawiedliwienie, że chciał się wyleczyć przed walką? Na pewno. Chyba wszyscy w miarę dorośli ludzie wiedzą, że sterydy pomagają w regeneracji".

- Takie metody są powszechne w środowisku sportów walki, w środowisku freak fightów? - pytamy wprost. - Powiem tak: jeszcze nigdy nie widziałem, żeby w szatni ktoś zażywał, więc chyba aż tak powszechne nie jest. Chyba że tego nie robi się w szatniach, tak jak to pokazują w filmach, tylko w gabinecie u szemranych gości, którzy rozpisują doping - skończył nasz rozmówca.