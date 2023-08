Najman przemówił po klęsce. "Była ona bardzo krótka"

W sobotę odbyła się pierwsza gala Clout MMA, czyli federacji założonej przez Sławomira Peszko i Lexy Chaplin. Wiele uwagi zwróciło starcie Tomasza Hajto ze Zbigniewem Bartmanem, ale wszyscy czekali na walkę wieczoru pomiędzy Marcinem Najmanem a Andrzejem Fonfarą.

Marcin Najman tłumaczy porażkę z Fonfarą. "Trzeba było"

Kibice nie nacieszyli się długo tym starciem, ponieważ Najman został znokautowany już po 16 sekundach. "Co prawda to Najman jako pierwszy odważnie ruszył do przodu - trafił kilka razy Fonfarę - ale po chwili dał się obalić. Padł na deski, gdzie od razu skrył twarz w dłoniach i czekał na egzekucję"- tak opisał walkę Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl. Dzień później porażkę skomentował Najman.

- Kurz po walce opada. Była ona bardzo krótka, ale bardzo treściwa. Z perspektywy wydaje się, że to moje pójście po nogi, które było spóźnione, pozwoliło Andrzejowi skończyć walkę w parterze. To było zupełnie niepotrzebne. Trzeba było pozostać u góry i dalej robić awanturę cepami, bo tak naprawdę to wychodziło w tej walce najlepiej. Po tym pierwszym trafieniu mogłem tę taktykę po prostu zmienić, a tego nie zrobiłem. Andrzej wygrał, serdecznie mu gratuluję, podaliśmy sobie ręce - powiedział w nagraniu na Instagramie.

Walkę Najmana z Fonfarą krótko skomentował także Zbigniew Boniek. "Marcin Najman - w swoim stylu, zaczął piorunująco i go piorun walnął. Szkoda, bo miał przeciwnika na miękko. Ps, Brawo Fonfara" - napisał na Twitterze.

W drugim hitowym starciu tamtego wieczoru Zbigniew Bartman pokonał po dwóch rundach Tomasza Hajtę. - Przez ostatnie cztery tygodnie miałem 1000 scenariuszy w głowie, ale w żadnym nie zakładałem, że wygram przez duszenie - powiedział po walce były siatkarz.