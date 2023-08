Bartman skomentował wygraną z Hajtą. Totalnie się tego nie spodziewał. "Nie zakładałem"

To było starcie debiutantów. "Aktywniejszy w pierwszej rundzie był Tomasz Hajto, który zadawał więcej ciosów. No i trafiał. Nie tylko pięściami, ale też kolanami. - Chyba nikt nie spodziewał, że pokaże się aż tak dobrze - chwalił Hajtę komentujący tę galę Daniel Omielańczuk. Ale później przyszła druga runda, gdzie role się odwróciły. Zbigniew Bartman najpierw trafił Hajtę kopnięciem w korpus i sprowadził walkę do parteru, gdzie po chwili zakończył ją efektownym duszeniem" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Bartman komentuje walkę

- Przez ostatnie cztery tygodnie miałem 1000 scenariuszy w głowie, ale w żadnym nie zakładałem, że wygram przez duszenie. Szacun dla Tomka za wolę walki, charakter z krwi i kości. Pokazał, że jest prawdziwym góralem - mówi Bartman.

I dodaje: - Nie chciałem iść na wymiany, bo Tomek to kawał chłopa, więc nie chciałem, żeby mnie trafił mocnym ciosem. A cel był właśnie taki, by w drugiej rundzie wygrać. Mam do niego duży szacunek i nie było między nami złej krwi. Szacunek musi być, bo obaj jesteśmy dawnymi reprezentantami Polski, sam go oglądałem w kadrze i mu kibicowałem. Nie wyobrażałem sobie, że będziemy się obrażać i sztucznie podkręcać temat. Nie taka była nasza rola w tej karcie walk.

