Były piłkarz Legii bohaterem gali Clout MMA. "Niejednego koksa pod dyskoteką usadziłem"

Dzień przed galą Clout MMA Dominik Pudzianowski, starszy brat Mariusza, dowiedział się, że nie zawalczy z Pawłem Bombą, któremu sąd odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia. Ale udało się znaleźć szybkie zastępstwo. W piątek wieczorem okazało się, że nowym rywalem będzie Błażej Augustyn, czyli były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Lechii Gdańsk czy Górnika Zabrze. W kuluarach mówiło się, że Augustyn potrafi się bić i sobotnia gala tylko to potwierdziła.

Torwar eksplodował z radości. Kapitalny debiut na Clout MMA. Miał cały sektor swoich kibiców

- Zabawa, Błażej, zabawa - podpowiadał Augustynowi jego narożnik. A Błażej się bawił. W drugiej rundzie dobrze punktował Pudzianowskiego. To samo robił w trzeciej, gdzie nadal celnie trafiał rywala. I zaliczył niespodziewany, ale jakże udany debiut we freak fightach" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

A co miał do powiedzenia Augustyn?

- Cały czas dziś powtarzałem chłopakom, że jestem za spokojny i to mnie martwiło, ale trener mnie uspokajał, że to mega dobre, bo będę słyszał narożnik. I będę cały czas realizował to, co sobie założyliśmy. No i tak się stało. Trener jest mega zadowolony i ja jestem, bo wszystko w biegu, trochę z melanżu, trochę z tego, ale jestem zadowolony - mówi Sport.pl Augustyn, który na galę przyjechał z... pępkowego.

- Śmieję się, bo wielu ludzi mnie lekceważy, a przecież nie jednego koksa pod dyskoteką usadziłem, więc nie obawiał się w ogóle dzisiejszej walki. Bardziej się obawiałem, czy się nie zestresuje przed walką. Myślę, że pomogło mi to, że tyle lat grałem w piłkę i oswoiłem się z publiką - dodaje 35-letni Augustyn.

