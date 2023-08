Fonfara zniszczył Najmana w 16 sekund. To była egzekucja

- To jest na pewno najlepszy Marcin Najman, jakiego widzieliście w MMA w historii - odgrażał się Marcin Najman. - No dobrze, dobrze - uśmiechał się pod nosem Andrzej Fonfara. Były zawodowy pięściarz i mistrz świata IBO w wadze półciężkiej w sobotę debiutował we freak fightach. - Wracam z dłuższej emerytury, ale zamierzam dać dobrą bitkę - zapowiadał Fonfara.

Fonfara na piątkowym treningu medialnym nie pokazał zbyt wiele. A na pewno dużo mniej niż Najman, który prezentował efektowne obalenia i mocne kopnięcia. Ale trening to jedno, a walka - drugie. W przypadku Najmana, który przyzwyczaił już nas do tego, że mocny jest wszędzie, ale niekoniecznie w oktagonie.

Tym razem było podobnie. Co prawda to Najman jako pierwszy odważnie ruszył do przodu - trafił kilka razy Fonfarę - ale po chwili dał się obalić. Padł na deski, gdzie od razu skrył twarz w dłoniach i czekał na egzekucję.

- No, gdzieś tam trafił tym pierwszym ciosem, nie spękał, ale mnie wcale nie jest tak łatwo ubić - powiedział po walce Fonfara. - To jest początek twojej drogi we freak fightach - wyrwał mikrofon Najman. - Tak, tak. Zaraz będziesz mówił, że ty mi to załatwiłeś - drwił Fonfara, który po walce z Najmanem nie chciał składać jasnych deklaracji, czy jeszcze kiedyś zawalczy w oktagonie.

Clout MMA 1. Wyniki walk: