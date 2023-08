Hajto atakował i trafiał, ale w drugiej rundzie padł. Bartman go udusił na Clout MMA

- To nie będzie piłka nożna ani siatkówka. Wchodzimy w nową dyscyplinę. Myślę, że będzie ciekawie. Zamierzam wygrać - zapowiadał Tomasz Hajto. Bukmacherzy byli jednak innego zdania, bo u nich zdecydowanym faworytem był Zbigniew Bartman, czyli młodszy od Hajty o 15 lat siatkarz, który dopiero co zakończył karierę.

- W tym pojedynku będą latały iskry, wióry. To dwa duże chłopy - zapowiadał tę walkę konferansjer. To było jeszcze podczas piątkowego ważenia i medialnego treningu, na którym Hajto nie pokazał zbyt wiele. W przeciwieństwie do Bartmana, który przywitał się z publicznością efektownym kopnięciem, tzw. latającym kolanem.

Hajto został uduszony przez Bartmana

W sobotę już aż tak efektownie nie było, bo obaj zaczęli ten pojedynek dość spokojnie. Aktywniejszy w pierwszej rundzie był Hajto, który zadawał więcej ciosów. No i trafiał. Nie tylko pięściami, ale też kolanami. - Chyba nikt nie spodziewał, że pokaże się aż tak dobrze - chwalił Hajtę komentujący tę galę Daniel Omielańczuk. Ale później przyszła druga runda, gdzie role zupełnie się odwróciły. To Bartman trafił Hajtę niskim kopnięciem i sprowadził walkę do parteru, gdzie po chwili zakończył ją efektownym duszeniem zza pleców.

