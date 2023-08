Sensacyjna zapowiedź w studio Clout MMA. Były reprezentant Polski "zgłosił akces"

Na sobotę zaplanowano pierwszą galę federacji Clout MMA, której założycielem jest Sławomir Peszko. Jedną z najciekawiej zapowiadających się walk jest starcie dwóch byłych reprezentantów Polski. Mowa o piłkarzu Tomaszu Hajcie i siatkarzu Zbigniewie Bartmanie, który niedawno ogłosił zakończenie kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Rasiak otwarty na walkę w klatce. "Pracuję nad sobą, przygotowuję się fizycznie"

Walka ta był jednym z tematów poruszonych w studio Clout MMA 1, gdzie gośćmi byli Jakub Wawrzyniak i Grzegorz Rasiak. W pewnym momencie byli reprezentanci Polski usłyszeli pytanie, czy byliby gotowi stoczyć walkę w klatce. - We mnie na pewno jest nutka sportu i śmieję się, że teraz nie gram w piłkę nożną, ale gram w tenisa czy golfa. Przyjechałem tu na zaproszenie Sławka Peszki. Niczego nie można wykluczyć. Dziś przede wszystkim chciałbym zobaczyć fajną walkę. Na ten moment koncentruję się na tym, bo zobaczyć galę - stwierdził Rasiak.

Co za bomba na Clout MMA! Rywal padł. Omielańczuk zachwycony. "Zawodowiec"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wawrzyniak odpowiedział, że to zabrzmiało jak "zgłoszenie akcesu". Na odpowiedź nie musiał długo czekać. - Jestem w formie wakacyjnej, ale na pewno jest to duże wydarzenie. Sławek podjął się niesamowitego wyzwania i zobaczymy, co się będzie działo. Nigdy nie można powiedzieć "nie". Ale, ale... to jest odległa sprawa. Za dużo się w sportach walki nie orientuję poza tym, że pracuję nad sobą, przygotowuję się fizycznie. To na razie tyle - skomentował 37-krotny reprezentant Polski.

"Kiedy on w końcu zacznie walczyć". Historyczna walka na Clout MMA

Grzegorz Rasiak zakończył karierę w 2014 roku jako zawodnik Lecha Poznań. W narodowych barwach napastnik strzelił osiem bramek.