"To jest dziura w nodze". Sędzia nie pozwolił na kontynuowanie walki. Polała się krew podczas gali Clout MMA

- Spokojna głowa, przyjechałem tu, by go pierd... To będzie dobra bitka - zapowiadał Denis Labryga. I taka właśnie była. Z obu stron, bo Denis "Crazy" Załęcki też nie odpuszczał. - Przecież te ciosy ważą tonę - zachwycali się komentatorzy, kiedy obaj szli na wymianę.

REKLAMA

Zobacz wideo Denis Załęcki zaatakował absolutną legendę MMA. Nie do wiary

Tak było w pierwszej rundzie. W drugiej zapowiadało się równie dobrze, ale to był koniec. - To nie jest kontuzja, to jest dziura w nodze - krzywili się komentatorzy, gdy realizator na zbliżeniu pokazywał rozciętą nogę Dawida "Crazy" Załęckiego. Po chwili do jego narożnika podszedł sędzia, który nie zezwolił na dalszą walkę.

Clout MMA. Nowa freak fightowa federacja wchodzi do gry

Choć Fame MMA, a więc największa freak fightowa federacja sportów walki, zorganizowała kilkanaście gal, kilka imprez zrobiły też Prime MMA Show czy nieistniejące już High League, to freakowej gali w Warszawie jeszcze nie było. W stolicy brakuje hali, która może pomieścić kilkanaście tysięcy fanów, więc freakowe federacje najczęściej wybierają na swoje imprezy Kraków, Katowice, Łódź czy Trójmiasto.

W stolicy to nowość. Ale nowe jest też Clout MMA - freak fightowa federacja sportów walki, która powstała w miejsce High League. Jej ambasadorami został były piłkarz reprezentacji Polski Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. - Wchodzę w ten projekt nie na 40 procent, ale na 100. Wiecie, że lubię dobrą zabawę i nie będzie nudy - zapewniał Peszko na początku czerwca - kilka tygodni przed pierwszą galą, która w sobotę odbywa się na warszawskim Torwarze.

Clout MMA 1. Karta walk