Gwizdy i wyzwiska na Torwarze. Sędzia musiał zareagować. To nie tak powinno wyglądać

To było największe zaskoczenie, bo organizatorzy ogłosili ten pojedynek dopiero dzień przed galą. Ani Adrian Cios, ani Łukasz "Magical Jr" Malankowski nie byli związani z federacją Clout MMA. Przynajmniej oficjalnie udało się to do końca utrzymać w tajemnicy.

Cios i Malankowski pierwotnie mieli walczyć miesiąc temu - na gali Prime MMA 5 we Wrocławiu. Finalnie do tego starcia nie doszło, bo Cios przed walką zaczął renegocjować swój kontrakt. To nie spodobało się właścicielom Prime MMA, którzy wyprosili go z hali.

Prime MMA w piątek wieczorem też nie kryło zaskoczenia, że Clout MMA, czyli de facto ich konkurencja, zakontraktowała tę walkę. - Jestem bardzo zaskoczony. Jest to poniżej wszelkiej godności i absolutnie nieakceptowalne. Dlatego dzisiaj na Twitterze oznaczyłem zarówno federację Clout, jak i Lexy [Lexy Chaplin, współwłaścicielka organizacji], żeby nie było, że nie informowaliśmy, albo że sami zawodnicy nie powiedzieli o ich umowach z Prime. W tym momencie Clout wie, że Cios i "Magical" mają ważne z nami kontrakty, więc jeśli ogłoszą to zestawienie, to znaczy, że kompletnie nie akceptują warunków i kontraktów innych federacji - powiedział prezes Prime MMA Tomasz Bezrąk w rozmowie z portalem mma.pl.

"Oni szczerze się nienawidzą"

Clout MMA nie tylko ogłosiło ten pojedynek, ale też do niego doprowadziło. W sobotę na warszawskim Torwarze. To był prawdziwy konflikt - w tle z bratem "Magicala Jr" i jego byłą dziewczyną Nicolą "Nikitą" Alokin - którym miesiąc temu żył cały internet. - Oni szczerze się nienawidzą - podkręcał jeszcze atmosferę tuż przed walką konferansjer.

Wcale nie musiał tego robić, bo obaj od razu ruszyli na siebie. Cios szybko obalił Malankowskiego, ale w parterze nie był zbyt aktywny. Gdy sędzia ostrzegł go, że zaraz podniesie walkę do stójki, stało się coś, co nie powinno się stać. Cios nielegalnie kopnął Malankowskiego w głowę.

Publiczność na Torwarze zaczęła wtedy gwizdać i wyzywać Ciosa, który został ukarany odjęciem punktu. Malanowski po kilku minutach doszedł do siebie i walczył dalej. Głównie w parterze, bo to tam toczył się ten pojedynek. Także w drugiej rundzie, kiedy znowu aktywniejszy był Cios. W trzeciej już obaj opadli z sił. - Panowie, to jest walka. Musicie walczyć - ostrzegał sędzia, na co szybko zareagował Cios, który po chwili sprowadził do parteru, gdzie zasypał rywala gradem ciosów.

