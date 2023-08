Torwar eksplodował z radości. Kapitalny debiut na Clout MMA. Miał cały sektor swoich kibiców

Piotr "Lizak" Lizakowski to podopieczny słynnego trenera Mirosława Oknińskiego, który szykował się do debiutu na zawodowstwie, ale dzięki popularności, którą dał mu kanał "Ebe Ebe" na Youtube, zadebiutował jednak we freakowej federacji. Trudno się dziwić, że skusiły go duże pieniądze, jakie oferuje Clout MMA. "Lizak" był faworytem, ale nie można było skreślać Dominika Skowyra, bo nie dość, że posiada czarny pas w judo, to był cięższy od rywala.

Skowyra dobrze zaczął walkę i bez kompleksów wchodził w wymiany stójkowe z Lizakowskim, ale pod koniec pierwszej rundy dał się sprowadzić do parteru, gdzie "Lizak" poddał go duszeniem zza pleców. "Lizak" wygrał i pokazał, że drzemie w nim duży potencjał.

Torwar eksplodował z radości po wygranej Lizakowskiego, bo 23-latek miał cały sektor swoich kibiców, którzy mocno dopingowali reprezentanta Akademii Sportów Walki Wilanów.

Historyczny moment dla sceny freakowej. Jeszcze nigdy Warszawa nie gościła żadnej freakowej federacji, ale w sobotę Clout MMA debiutuje na Torwarze. I choć w klatce przede wszystkim oglądamy znane postaci z internetu, to nie będzie brakować sportowców, bo swoich sił spróbują m.in. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman czy Andrzej Fonfara.

