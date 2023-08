Dzikie tłumy pod Torwarem. Historyczna gala w Warszawie. Takiej imprezy tu jeszcze nie było

W sobotę wieczorem pogoda w Warszawie nie rozpieszcza, ale pomimo deszczu pod Torwarem, vis-a-vis stadionu Legii, można zobaczyć dzikie tłumy. I choć to nie mecz Legii, to nie brakuje fanów z emblematami warszawskiej drużyny. Ale nie ma co się dziwić. W walce wieczoru gali Clout MMA zobaczą starcie Andrzeja Fonfary, niegdyś świetnego pięściarza i wiernego fana Legii, z Marcinem Najmanem, czyli wyjątkowo miernym sportowcem, który określa się cesarzem freak fightów.

- Jesteśmy tu dla Andrzeja. Rzadko można było go oglądać na żywo, bo większość walk stoczył w Stanach Zjednoczonych, ale skoro się nadarzyła okazja, to trzeba zobaczyć jak klepie Najmana - mówi nam Maciek, który Legii kibicuje od czasów Dragana Okuki.

- Fonfara team! Nie jaram się jakoś super freak fightami, ale dla Fonfary warto było znowu przyjść na Torwar. Pamiętam, że byłem tu kiedyś na gali DSF, gdy walczył Marcin Różalski, no i rok temu na gali KSW, co Arek Wrzosek, także nasz legionista, pobił Tomasza Sararę. Kurde, ale to była walka! Oby dzisiaj też tak było, ale boję się, że Najman coś wymyśli i szybko się podda lub wymyśli kontuzję - dodaje Jan w bluzie Legii.

- A na jakieś walki jeszcze czekacie? - dopytujemy.

- Mega będzie bitka Dawida Załęckiego z Denisem Labrygą. No i ciekawi jesteśmy starcia Tomasza Hajto ze Zbigniewem Bartmanem. Dobre jaja, że Hajto będzie walczył - odpowiadają.

Ale oprócz dobrze zbudowanych kibiców Legii jest tak, jak na freakowych galach, a więc pełno młodzieży, kolorowej młodzieży.

- Wyglądają jak płatki śniegu, czyli niby wszyscy podobni, a jednak każdy inny. Można się poczuć jak na balu przebierańców. Wyglądają trochę jak muzycy Rammstein. Mnie to aż tak nie szokuje, bo mieszkałem w Londynie, gdzie też bywa kolorowo, ale ktoś z zewnątrz może być w szoku - mówił nam kiedyś jeden z sędziów FAME MMA, gdy freakowa federacja gościła w Łodzi.

I teraz znowu można go zacytować, bo jest dużo młodzieży i każdy z nich się w jakiś sposób wyróżnia - albo oryginalną fryzurą, albo kolczykami, tatuażami czy strojami. Niektórzy byli w kolorowych ciuchach, inni łączyli różne ekstrawaganckie style, a jeszcze inni odstawili się tak, jakby szli do Filharmonii Narodowej.

A gdy pytam nastolatek dla kogo przyszły, odpowiadają zgodnie, że ciekawi ich walka Nikoli Alokin z Moniką Laskowską. Wielu kibiców czeka też na walkę Dawida Załęckiego z Denisem Labrygą, bo choć do klatki wejdzie dwóch freaków, to o poziom sportowy możemy być spokojni. Obaj potrafią się świetnie bić i ta walka może skraść show.

- Jak dla mnie to wygrany tego starcia spokojnie dałby radę walczyć już z zawodowcami - przekonuje jeden z kibiców i dodaje, że jest szczęśliwy, że freakowa federacja zawitała do Warszawy.

Pierwsza taka gala w historii

Choć FAME MMA zorganizowało kilkanaście gal, kilka imprez zrobiły też Prime MMA Show czy nieistniejące już High League, to freakowej gali w Warszawie jeszcze nie było. W stolicy brakuje hali, która może pomieścić kilkanaście tysięcy fanów, więc freakowe gale najczęściej odbywają się w Krakowie, Katowicach, czy Trójmieście.

A że Clout MMA dopiero debiutuje, to niespełna pięciotysięczny Torwar wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Tuż przed 20 hala się już powoli zapełnia. Organizatorzy twierdzą, że bilety się świetnie sprzedały, a przed telewizorami powinno być co najmniej 150 tysięcy widzów.

