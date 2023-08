Arkadiusz Wrzosek usłyszał pytanie od dziennikarza. Zirytowany wypalił. "Debil'

Miesiąc temu Michał "Masakra" Kita w Instagramie opublikował oświadczenie skierowane do federacji KSW, gdzie zarzucił organizacji, że ta stosuje politykę "parasola ochronnego" nad takimi zawodnikami jak Artur Szpilka czy właśnie Arkadiusz Wrzosek.

Kita ostro o Wrzosku. Doczekał się odpowiedzi. "Dla mnie to jest debil"

Michał Kita ostatnią walkę na gali KSW stoczył w lutym, gdzie na ostatnią chwilę wskoczył na zastępstwo za kontuzjowanego Michala Martinka i pokonał Daniela Omielańczuka. W swoim lipcowym poście na Instagramie zawodnik zwrócił się do federacji, aby ta usunęła go z oficjalnego rankingu, gdyż nie jest już związany z nią kontraktem.

Poza tym Kita odniósł się także do postaci m.in. Wrzoska. "Później się kibice dziwią, jak to jest, że np. Artur Szpilka, Arek Wrzosek czy Szymon Bajor mówią w mediach, że mogą walczyć z każdym z rankingu i do tych walk nie dochodzi!" - napisał. Zaapelował, aby zdjąć z tych zawodników "parasol ochronny" i odebrać możliwość wybierania sobie przeciwników, żeby sprawdzić, czy są "prawdziwymi wojownikami, czy medialnymi pozerami".

Do tych słów w rozmowie z portalem Fightsport.pl odniósł się Wrzosek, który przyznał, że jest dość zaskoczony takimi słowami, gdyż ostatnio z Kitą miał bardzo dobry kontakt i nie było między nimi żadnego konfliktu. - Ja już też nie chcę tego komentować, gościowi coś się chyba pomyliło. Byliśmy razem w szatni na lutowej gali. Był dla mnie bardzo miły, gadaliśmy coś sobie, nawet się wymienialiśmy odżywkami. Nagle on pisze, kur*a, że ja jestem jakimś pozerem i gdzieś tam się spie***la do mnie. [...] Także nie wiem, dla mnie to debil i tyle, że mnie nazywa pozerem. Ja jestem pozerem? To spójrz w mój rekord, na moją karierę… - powiedział.

Oberwało się także managerowi Kity. - Czy jego managerowi, który go pewnie pchnął do tego żeby tak napisał w moją stronę, pieniędzy brakuje, czy co. [...] On pisze tym swoim zawodnikom, posty na Instagramie i tutaj się pomylili. Niech sobie piszą o kim chcą, wyzywają kogo chcą, ale ode mnie – że tak powiem – niech się odstosunkują, bo to takie wkurzające jest - dodał Wrzosek.