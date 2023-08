Gruba afera przed Clout MMA. Powiedzieli dość! "Poniżej wszelkiej godności"

Przed galą doszło do poważnych zmian w karcie walk. Jedną z nich jest odwołanie występu Pawła Bomby, który miał zawalczyć z Dominikiem Pudzianowskim. Do tego starcia jednak nie dojdzie, gdyż jak informował Jakub Wątor, Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę Bomby w wykonywaniu kary więzienia i wystawił za nim list gończy.

Walka "zabrana" z konkurencyjnej federacji. Prezes PRIME MMA grzmi

Drugą istotną roszadą w karcie jest dodanie tam walki Adriana Ciosa z Łukaszem Magicalem, o której również informował Wątor. Jest to o tyle zaskakująca informacja, gdyż obaj panowie niedawno mieli zmierzyć się na gali innej organizacji, jaką jest PRIME MMA. Do walki ostatecznie nie doszło, gdyż Cios nie pojawił się w oktagonie, a prezes federacji Tomasz Bezrąk ogłosił, że zawodnik ten miał żądać zmian w kontrakcie i wyższej gaży.

Teraz Cios i "Magical Jr." spotkają się na pierwszej gali Clout MMA w Warszawie. Wściekły z tego powodu jest prezes PRIME MMA, który twierdzi, że obaj zawodnicy wciąż mają ważne kontrakty z jego organizacją i nie mogą walczyć w tym czasie dla konkurencji. Oberwał też się samemu Cloutowi.

- Jestem bardzo zaskoczony. [...] Jest to poniżej wszelkiej godności i absolutnie nieakceptowalne. Dlatego dzisiaj na Twitterze oznaczyłem zarówno federację Clout, jak i Lexy (Lexy Chaplin, współwłaścicielka organizacji - przyp.red.), żeby nie było, że nie informowaliśmy, albo że sami zawodnicy nie powiedzieli o ich umowach z PRIME. W tym momencie Clout wie, że Cios i Magical mają ważne z nami kontrakty, więc jeśli ogłoszą to zestawienie, to znaczy, że kompletnie nie akceptują warunków i kontraktów innych federacji - powiedział Bezrąk w rozmowie z portalem mma.pl.

Prezes PRIME odniósł się także do filmików Ciosa, na których twierdzi, że jego kontrakt z tą federacją już się zakończył. - Oczywiście, że jest to kompletne bzdura. Nie pamiętam do którego miesiąca, ale Adrian Cios ma z nami umowę ważną gdzieś do końca roku 2024 - dodał.