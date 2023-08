Peszko zdradził, które gwiazdy futbolu pojawią się na gali. Zacne grono. Rasiak i reszta

Clout MMA to nowopowstała federacja freakfightowa, której ambasadorami są Sławomir Peszko (były reprezentant Polski) oraz Lexy Chaplin (znana influencerka). Już podczas pierwszej gali tej federacji będziemy mogli zobaczyć walki z udziałem czołowych gwiazd polskiego sportu i świata internetu.

Sławomir Peszko ugasił pierwszy pożar

Dzień przed galą doszło do nerwowej sytuacji, którą szybko opanował Sławomir Peszko. Mianowicie, w piątek wykluczony został występ Pawła Bomby, który miał zmierzyć się z Dominikiem Pudzianowskim.To spadło jak grom z nieba... Wszystko z powodu decyzji sądu, który odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia.

Sławomir Peszko zdołał ugasić pożar i poinformował, że przeciwnikiem najstarszego z braci Pudzianowskich będzie Błażej Augustyn. 35-latek to były piłkarz m.in. Legii, Górnika, Lechii, Jagiellonii czy Wieczystej Kraków. Grał też w reprezentacji Polski do lat 21.

Sławomir Peszko w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim na kanale YouTube zdradził, kiedy skontaktował się z Augustynem. - No tak, to też nie było dla niego łatwe, bo zadzwoniłem do niego od razu jak wyszła wiadomość o Pawle. Zadzwoniłem... Wrocław, Warszawa, cztery godziny i Błażej jest już u nas - relacjonował.

Sławomir Peszko zdradził, jakie gwiazdy ze świata piłki nożnej pojawią się na gali. Mocne grono

- Będzie Grzegorz Rasiak, Jakub Wawrzyniak, prawdopodobnie Szymon Marciniak, Artur Boruc w narożniku Fonfary. Niestety, dużo piłkarzy jest na wakacjach. Kamil Grosicki bardzo chciał przyjechać na galę, ale ostatecznie obejrzy ją przed telewizorem. PPV ma już wykupione i czeka - zaznaczył.

- Mateusz Mak, Patryk Lipski, Daniel Łukasik, Artur Sobiech i dużo innych piłkarzy z Lecha Poznań - dodał.

Peszko również zdradził, komu kibicują piłkarze oraz siatkarze. - Ta gala cieszy się ogromnym zainteresowaniem w świecie piłkarskim. Piłkarze kibicują Tomaszowi Hajto, ale niektórzy siatkarze także trzymają kciuki za Hajto.

- Nie wiem czemu... Nie wiem, co ten Bartman narobił, ale od siatkarzy dostałem wiadomość, że liczą na Hajto - zastanawiał się w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

Gala CLOUT MMA cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców, bowiem na najbliższe wydarzenie nie ma już biletów. Zainteresowani mogą jedynie obejrzeć galę, wykupując usługę PPV. Gala CLOUT MMA odbędzie się w sobotę 5 sierpnia, początek wydarzenia o godzinie 19:00.

Kartka walk Clout MMA: