15 sekund i już? Oby walka była dłuższa. Forma Hajty budzi mocne obawy [WIDEO]

Tomasz Hajto ma się czego obawiać przed sobotnią galą Clout MMA. 50-letni emerytowany piłkarz zmierzy się z 14 lat młodszym Zbigniewem Bartmanem, który dopiero co zakończył siatkarską karierę. Różnica wieku sprawia, że to Bartman będzie zdecydowanym faworytem. Bukmacherzy nie dają Hajcie większych szans. W zwycięstwo 62-krotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej zapewne wierzy jeszcze mniej osób, po tym co zobaczyliśmy na piątkowym media-treningu.

Tomasz Hajto zaskoczył na treningu przed walką z Bartmanem. Chwila i się zmęczył

Były obrońca Schalke nie pokazał bowiem zbyt wiele. Poboksował przez jakieś 15 sekund, niespecjalnie forsując tempo. Jego legendarnych kopnięć w ogóle się nie doczekaliśmy. W końcu przerwał trening z pewnymi objawami zadyszki. - OK. Czyli tak leciutko - powiedział zmieszany prowadzący Arkadiusz "Pan" Pawłowski i zaprosił Hajtę na krótki wywiad.

Mimo wszystko Hajto deklaruje wiarę w zwycięstwo. - Jutro będzie inna dyscyplina, ani piłka nożna, ani siatkówka. Sprawdzimy swoje charaktery jutro. Mało czasu mieliśmy na ćwiczenia, ale uważam, że będzie ciekawie. Będę na pewno chciał wygrać. W oktagonie jest jeden na jeden. Wiek nie ma żadnego znaczenia - powiedział lekko zdyszany.

Wcześniej swoje umiejętności zaprezentował Zbigniew Bartman i tu było już na co popatrzeć. Siatkarz o wiele szybciej się poruszał, pokazał parę kopnięć oraz obalenie. - Obaj mamy podobne doświadczenie, więc nie będzie tu różnicy. Łatwa walka to nie będzie, jestem przekonany. Ale spokojnie, nie spieszę się, mam swój czas i go wykorzystam - stwierdził z uśmiechem na ustach.

Gala Clout MMA odbędzie się w sobotę 5 sierpnia. Oprócz Bartmana i Hajty zobaczymy na niej m.in. Marcina Najmana, Andrzeja Fonfarę, Tomasza Sararę czy Tomasza "Szalonego Reportera" Matysiaka. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:00.