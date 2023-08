To będzie hit. Sensacyjny zastępca Bomby na Clout MMA. Były piłkarz Legii i reprezentacji Polski U21

Na dzień przed pierwszą galą organizowaną przez Clout MMA wybuchła prawdziwa, nomen omen, bomba. A nawet kilka. Jedna z nich dotyczyła Jarosława "Ninji" Sobonkiewicza, który miał zmierzyć się z Konradem Karwatem. Sobonkiewicz trafił do więzienia, a w swoim liście do fanów poinformował, że "sprawa dotyczyła pobicia" sprzed kilku lat. Zamiast niego z Karwatem w klatce zawalczy Michał Waleszczyński-Lis.

Druga związana była z Pawłem Bombą, któremu Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia. Bomba w lutym tego roku trafił do aresztu za oszustwa finansowe na kwotę 80 tys. złotych. Tam miał odbyć karę dwóch lat pozbawienia wolności. W maju wyszedł na wolność, a teraz decyzją sądu ma ponownie trafić za kratki.

Błażej Augustyn rywalem Dominika Pudzianowskiego na Clout MMA?

Bomba na gali Clout MMA miał walczyć z Dominikiem Pudzianowskim, bratem Mariusza Pudzianowskiego. Kto w takim razie zastąpi go w sobotę w oktagonie? Zdaniem Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl będzie to Błażej Augustyn były piłkarz m.in. Legii, Górnika, Lechii, Jagiellonii czy Wieczystej Kraków. Grał też w reprezentacji Polski, ale tylko jako junior (U21).

Potwierdzenia obecności Augustyna będzie można spodziewać się na piątkowej ceremonii ważenia.

Na początku lipca udział Augustyna w Clout MMA zapowiadał Mateusz Borek. - Słyszę, że Błażej Augustyn na pewno spróbuje w Clout MMA. On się dobrze bije. Może nie ma tak rozpoznawalnego w Polsce nazwiska, jak ci, którzy grali w reprezentacji, ale z tego co wiem, to jest w przygotowaniach.

