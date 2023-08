Jest list gończy za gwiazdą Clout MMA. A gala już w sobotę

Na kilka dni przed inauguracyjną galą Clout MMA federacji posypała się karta walk. W czwartek dowiedzieliśmy się, że Jarosław "Ninja" Sobonkiewicz nie weźmie udziału w pojedynku z Konradem Karwatem. W domu zawodnika pojawiła się policja, która poinformowała go, że musi odbyć karę pozbawienia wolności. Okazuje się, że inny freak fighter organizacji Clout ma podobne problemy.

Paweł Bomba może nie wystąpić na gali Clout MMA. "Wygląda na to, że spadnie kolejna walka"

"Przepraszam wszystkich, których zawiodłem i skrzywdziłem. Pamiętajcie, to jeszcze nie koniec, bo prawdziwego wojownika, jakim jest Ninja nie da się wyeliminować" - pisał Sobonkiewicz, informując fanów o zaistniałej sytuacji. Takie samo oświadczenie będzie musiał przedstawić Paweł Bomba?

"Scarface" na sobotniej gali Clout MMA ma zmierzyć się z Dominikiem Pudzianowskim, bratem słynnego Mariusza. Wygląda na to, że zawodnik może nie pojawić się w oktagonie. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Jakuba Wątora Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia w stosunku do Pawła Bomby, przez co jego walka stoi pod znakiem zapytania.

"Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia w stosunku do Pawła Bomby. Zarządził doprowadzenie go do zakładu karnego i jednocześnie wystawił za nim list gończy. Wygląda na to, że z karty walk Clout MMA spadnie kolejna walka" - czytamy na profilu Twitter Wątora.

Bomba w lutym tego roku trafił do aresztu za oszustwa finansowe na kwotę 80 tys. złotych. Tam miał odbyć karę dwóch lat pozbawienia wolności. - W żadnym stopniu nie jestem ani nie czuję się winny. Zostałem oszukany przez gdańską prokuraturę. Miałem zamiar samodzielnie stawić się do organów ścigania, jednak bezpośrednio po powrocie, zanim zdążyłem to zrobić, zostałem zatrzymany w miejscu mojego zamieszkania - mówił Paweł Bomba w wywiadzie dla i.pl

Już w maju "Scarface" wyszedł na wolność, jednak okazało, że zwolnienie zawodnika było jedynie przerwą w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowotny. O całej sprawie w środę 2 sierpnia informowała także Maja Staśko.

Gdyby kolejna walka nie doszła do skutku, byłby to ogromny cios dla federacji Clout MMA, która tak naprawdę nie zdążyła jeszcze wystartować. Gala odbędzie się w sobotę 5 sierpnia na warszawskim Torwarze.