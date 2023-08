"Ferrari" się odpalił. Stanęli twarzą w twarz. No i się zaczęło [WIDEO]

Tydzień temu FAME poinformowało, że Krzysztof Włodarczyk, były pięściarski mistrz świata organizacji WBC i IBF zadebiutuje w MMA podczas wrześniowej gali FAME 19. I choć został nawet ogłoszony jego rywal, czyli Arkadiusz Tańcula, to do walki ostatecznie nie dojdzie, co potwierdził Andrzej Wasilewski.

- Moim zdaniem nie ma najmniejszych szans, żeby 2 września gdzieś walczył. Tu była prosta sytuacja. Podchodzili do Krzyśka, jeden z tych facetów z organizacji cały czas do niego jeździł, bajerował. Oferował duże kwoty, no i Krzysiek... dał się wciągnąć w tę gierkę. Wciągali go w tę rozmowę coraz głębiej i w końcu zaczęli negocjować kontrakt. Pierwsza umowa, jaką przysłali, miała bodaj 15 stron. Zapoznałem się z nią i powiedziałem Krzyśkowi, że nawet jeśli zdecyduje się wziąć udział w czymś takim, to ten kontrakt jest do wyrzucenia. Bez wchodzenia w szczegóły, ale powiem tak, że ostatnia wersja umowy miała 4 strony, a i tak Krzysiek po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw", nie zdecydował się. Zachował się zgodnie z zasadami biznesowymi, czyli prowadził negocjacje, ale nie osiągnął porozumienia - powiedział na łamach sport.tvp.pl promotor bokserski Włodarczyka i dodał, że ma już plan na jesienną walkę "Diablo", rzecz jasna, w formule bokserskiej.

Do debiutu w MMA "Diablo" przygotowywał się u trenera Mirosława Oknińskiego. Założyciel Akademii Walk Wilanów zaproponował freakowej federacji, że zamiast Włodarczyka wystawi do walki z Tańculą - Amadeusza "Ferrariego" Roślika, który jest wielką gwiazdą FAME.

"Ferrari" jest gotów się bić. I już straszy Tańculę

- Marzenia ściętej głowy, co? Wyglądasz jak chłopaczek z odlotów [niedawno zamknięty portal erotyczny - red] który zeżarł tonę testosteronu z dodatkami. Posłuchaj mnie chłopaku! W imieniu Mateusza i jego rodziny jestem twoją karmą. I dodatkowo nie zapominam, kto mnie kopał, jak byłem na dnie, jak miałem poprzecinane ścięgna. Ty wraz z, tfu, "Szalonym Reporterem" broniliście ludzi, którzy próbowali mnie kaput - powiedział "Ferrari" i pokazał gest ściętej głowy.

- Na szczęście są ludzie, którzy jak Pablo Escobar, czekają na odpowiedni moment, nie chce używać tego słowa, latami. I ten moment nadszedł. Nie myśl, że gramy w tę samą grę, ponieważ ja nie będę tolerował ubliżania z twoich ust. Jak mnie zobaczysz, bądź gotów. Żebyś później nie gadał o jakiś partyzantach. Jechane z tobą - dodał "Ferrari", sugerując, że może uderzyć Tańculę, gdy go zobaczy na żywo.

Tego samego dnia go zobaczył w programie FAME MMA Cage.

Freakowe gale przekraczają kolejne granice. Zaraz może dojść do tragedii

"Na konferencjach prasowych freakowych gal często dochodzi do aktów przemocy. Gwiazdy FAME, Prime Show czy High League czują się bezkarne. Ba, niektórzy z nich bawią się w gangsterów. Na domiar złego organizatorzy gal gaszą ogień benzyną. Jeśli nic się nie zmieni, może dojść do tragedii" - pisaliśmy już kilka miesięcy o tym niebezpiecznym zjawisku.