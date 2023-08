Hajto dostał upokarzający prezent od Bartmana. Powiedział, co z nim zrobi

Zbigniew Bartman jeszcze przed rozpoczęciem walki na Clout MMA nie oszczędza swojego rywala Tomasza Hajty. Były siatkarz postanowił upokorzyć byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej i przygotował dla niego dwa prezenty. Z żadnego z nich Hajto nie mógł być zadowolony.

Zobacz wideo Tomasz Hajto dostał prezent od Zbigniewa Bartmana. Bolesny

Tomasz Hajto upokorzony przez Bartmana. Bolesny prezent. "Opowiadałeś, że jesteś fanem"

Podczas konferencji przed galą Bartman wręczył mu paczkę papierosów. To oczywiste nawiązanie do afery z 2002 r., kiedy to Hajto jeszcze jako piłkarz Schalke został złapany w Niemczech z 40 kartonami paczek nielegalnych papierosów. - Wiem, że lubisz sobie przykurzyć, więc przeszmuglowałem dla ciebie paczuszkę - śmiał się Bartman.

Na tym jednak nie poprzestał. Po chwili wyciągnął bluzę reprezentacji Portugalii z nazwiskiem Pedro Paulety na plecach. - Ostatnio opowiadałeś, że jesteś fanem, że dobrze wspominasz. To mam dla ciebie taką koszulę... bluzę, bo to jesień idzie... - powiedział.

Hajto mógł poczuć się tym mocno dotknięty. Prezent z pewnością przywołał fatalne wspomnienia z 2002 r. i mecz Polska - Portugalia na mundialu w Korei i Japonii, kiedy to Pedro Pauleta skompletował hat-tricka, Polska przegrała 0:4, a Hajto dawał się fatalnie ogrywać. - Ja nie będę dzisiaj dużo krzyczał, ale każdy wie, że boli mnie taki prezent. Może nie sam prezent, ale to, co jest z tyłu na koszulce, więc bądź na tę sobotę przygotowany - odpowiedział na zaczepkę.

Tomasz Hajto odda bluzę Paulety. Każdy może ją mieć. "Najwyższa kwota wygrywa"

W końcu były obrońca wpadł na pomysł, jak pozbyć się niechcianego prezentu. Ogłosił na Instagramie, że wystawi go na licytację. - Z okazji mojej walki chciałbym oddać na licytacje koszulkę Paulety, którą dostałem od Zbigniewa Bartmana na ostatniej konferencji CLOUT MMA. Dodatkowo dla osoby, która wygra licytacje, razem z CLOUT MMA przekażemy bilet VIP na moją walkę 5 sierpnia, rękawice i oficjalną koszulkę organizacji. Zasady licytacji są proste. Licytujemy w komentarzach pod tym postem. Najwyższa kwota wygrywa. Zwycięzca otrzyma swoje nagrody niezwłocznie po okazaniu przelewu na Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidzących i Słabowidzących" w Krakowie - napisał.

Licytacja potrwa do środy do końca dnia. Już przyłączyli się do niej jedna z twarzy organizacji Clout MMA - Lexy Chaplin, a także piłkarz Patryk Lipski. Walka Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem odbędzie się w sobotę 5 sierpnia na warszawskim Torwarze.