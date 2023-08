Ależ to byłby hit! Jest plan na zastępstwo za Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka na Fame MMA

Tydzień temu FAME MMA ogłosiło, że Krzysztof Włodarczyk, były pięściarski mistrz świata, został ich nowym zawodnikiem. "Były mistrz świata organizacji WBC i IBF, który legitymuje się rekordem 61-4-1 (w tym 41 nokautów) zadebiutuje w MMA podczas gali FAME 19!" - napisało FAME. Kilka dni temu okazało się, że rywalem "Diablo" zostanie Arkadiusz Tańcula, a więc doświadczony freak, który stoczył już dziewięć walk, z czego przegrał tylko dwie. Lepsi okazali się od niego Paweł Tyburski oraz Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, a więc dwóch mocnych freaków.

Ale nagle doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. We wtorek 1 sierpnia promotor bokserski Andrzej Wasilewski, który prowadził pięściarską karierę Włodarczyka, opublikował wymowny post na Twitterze. "Wydarzenie bez precedensu w obszarze eventów zwanych freak fightami. Fame ogłosiło walkę Diablo bez jego zgody, bez sfinalizowania kontraktu. Od wczoraj rozpoczęło sprzedaż biletów na jego występ 2.09. A to nieprawda. Brzydka sprawa. Diablo ma walkę bokserska na jesieni" - napisał Wasilewski.

Co z walką "Diablo" Włodarczyka? Zrobiło się gorąco. FAME MMA ogłasza

I wygląda na to, że Włodarczyk faktycznie nie wystąpi jednak na FAME. Do debiutu w MMA "Diablo" przygotowywał się u trenera Mirosława Oknińskiego. Założyciel Akademii Walk Wilanów zaproponował FAME, że zamiast Włodarczyka wystawi do walki z Tańculą - Amadeusza "Ferrariego" Roślika, który jest wielką gwiazdą FAME.

W lutym tylko sekundy dzieliły go od triumfu nad pięściarzem Kamilem Łaszczykiem. "Ferrari" wrócił do klatki w maju i pokonał Kacpra Błońskiego. Tamtej nocy miał się też zmierzyć z Marcinem Dubielem, ale urazy po pierwszej walce sprawiły, że lekarze go nie dopuścili do kolejnego starcia.

Hitowe walki na wrześniowym FAME

Czekają nas też dwa rewanże. Piotr Szeliga, wyróżniający się freak, będzie chciał udowodnić, że nieprzypadkowo pokonał w pierwszym starciu Marcina Wrzoska, byłego mistrza KSW. Poprzednia ich walka zakończyła się błyskawicznie, bo Wrzosek przewrócił się po jednym z przyjętych kopnięć i tak niefortunnie upadł, że złamał sobie rękę.

Dojdzie też do starcia Piotra "Tyboriego" Tyburskiego z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim. Lipcowa ich walka zakończyła się remisem, ale był to pojedynek, który oglądało się z dużą przyjemnością. "Zadyma" ma tylko 172 cm, ale kocha otwarte wojny ringowe. Walczył na galach bokserskich i kickbokserskich. Ale największą renomę dały mu walki na gołe pięści. Teraz szuka szczęścia w świecie freaków, z kolei 22 centymetry wyższy "Tybori", to brat bliźniak Pawła.

Do klatki wróci także Sebastian Fabijański. Aktor ma za sobą fatalny debiut, w którym raper "Wac Toja" gładko go pobił. Rywalem Fabijańskiego będzie inny raper - Filipek, który niedawno przegrał z Robertem Karasiem.

Z kolei Karaś, o którym teraz głośno z powodu dopingowej wpadki, będzie się teraz mierzył w boksie w małych rękawicach z Kubą Nowaczkiewiczem.

Starcie trenerów na FAME MMA

Po raz pierwszy w klatce FAME rękawice skrzyżuje dwóch cenionych trenerów - Przemysław Szyszka i Norbert Daszkiewicz. Szyszka ma już na koncie dwie walki i obie wygrał. Do tej pory trenował w klubie Uniq Fight, ale właśnie został ogłoszony trenerem w klubie Copacabana Ursynów. Z kolei Daszkiewicz, który ma na koncie pięć wygranych na galach Armia Fight Night, jest słynny z prowadzenia Marty Linkiewicz, a więc wielkiej gwiazdy FAME. Starcia aktywnych trenerów w polskim MMA jeszcze nie było. A na pewno nie na galach FAME.