Polak zadebiutował i nominowali go do "nokautu roku"! Jak głosować?

W starciu debiutantów na czerwcowym KSW Colosseum II pięściarz Krzysztof Głowacki, leżąc na plecach, niespodziewanie znokautował Patryka "Glebę" Tołkaczewskiego, gwiazdę walk na gołe pięści. I był to niesamowity nokaut "Główki", a przede wszystkim niespotykany. Niespotykany, bo "Gleba" był w dosiadzie, a Głowacki leżał na plecach. W tej pozycji prawie nikt nie decyduje się na tak pięściami, ale "Główka" o tym "nie wiedział" i pięknym sierpowym znokautował Tołkaczewskiego.

- W boksie bijemy bardzo mocno, takie rękawiczki są tylko za do ochrony rąk. W tych rękach jest wiele siły. To było instynktowne - tłumaczył na gorąco po walce, a eksperci próbowali sobie przypomnieć podobny nokaut. Ale marnie im to wyszło, bo taka akcja jest po prostu niespotykana w MMA, gdyż trenerzy uczą zawodników, by w pozycji Głowackiego szukać klinczu lub wydostania się, a nie atakować rywala, który jest w tzw. dosiadzie.

Nokaut został dostrzeżony także poza Polską, o czym świadczą nominacje w World MMA Awards - najbardziej prestiżowym plebiscycie w świecie MMA.

Nominacje w kategorii "nokaut roku":

Leon Edwards vs. Kamaru Usman - Wysokie kopnięcie Edwardsa (UFC 278)

Israel Adesanya vs. Alex Pereira - Piękna kontra Israela (UFC 287)

Sadibou Sy vs. Shane Mitchell - Obrotówka w wykonaniu Sy (PFL 6, 2023)

Krzysztof Głowacki vs. Patryk Tołkaczewski - Niespotykany nokaut Głowackiego (KSW 83)

Ismael Bonfim vs. Terrance McKinney - Latające kolano Bonfima (UFC 283)

Sy i jego obrotówka:

Edwards i wysokie kopnięcie:

Israel i udany rewanż:

Bonfim i latające kolano:

Głosować można TUTAJ.

Warto dodać, że KSW otrzymało nominację w kategorii "czołowa federacja", a Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW, został wyróżniony w kategorii "Lider federacji".