Jest karta walk FAME MMA! "Diablo" poznał rywala. Jest i Karaś!

Artur Szpilka, Izu Ugonoh, Krzysztof Głowacki, Kamil Łaszczyk, Andrzej Fonfara i Krzysztof Włodarczyk. Co ich łączy? To pięściarze, których skusiło MMA. Szpilka może pochwalić się już trzema zwycięstwami, a Ugonoh trzema walkami, ale dwie z nich przegrał (obie z Markiem Samociukiem). Łaszczyk i Głowacki mają za sobą udane debiuty. Fonfara w najbliższy weekend zawalczy z Marcinem Najmanem na gali Clout MMA, a "Diablo" zadebiutuje za miesiąc. Już 2 września w krakowskiej Tauron Arenie były pięściarski mistrz świata zawalczy z Arkadiuszem Tańculą, a więc jednym z bardziej doświadczonych freaków.

Tańcula ma na koncie dziewięć walki, z czego przegrał tylko dwie. Lepsi okazali się od niego Paweł Tyburski oraz Maksymilian Wiewiórka, a więc dwóch czołowych freaków. Teoretycznie faworytem wrześniowego starcia powinien być "Diablo", który ma na koncie 62 wygrane w boksie i 42 przez nokaut. Ale boks to nie MMA. Fakt, że Tańcula od kilku lat sumiennie trenuje także kopnięcia, zapasy oraz parter sprawia, że nie można go skreślać.

Dwa rewanże

Czekają nas też dwa rewanże. Piotr Szeliga, wyróżniający się freak, będzie chciał udowodnić, że nieprzypadkowo pokonał w pierwszym starciu Marcina Wrzoska, byłego mistrza KSW. Poprzednia ich walka zakończyła się błyskawicznie, bo Wrzosek przewrócił się po jednym z przyjętych kopnięć i tak niefortunnie upadł, że złamał sobie rękę.

Dojdzie też do starcia Piotra "Tyboriego" Tyburskiego z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim. Lipcowa ich walka zakończyła się remisem, ale był to pojedynek, który oglądało się z dużą przyjemnością. "Zadyma" ma tylko 172 cm, ale kocha otwarte wojny ringowe. Walczył na galach bokserskich i kickbokserskich. Ale największą renomę dały mu walki na gołe pięści. Teraz szuka szczęścia w świecie freaków, z kolei 22 centymetry wyższy "Tybori", to brat bliźniak Pawła.

Do klatki wróci także Sebastian Fabijański. Aktor ma za sobą fatalny debiut, w którym raper "Wac Toja" gładko go pobił. Rywalem Fabijańskiego będzie inny raper Filipek, który niedawno przegrał z Robertem Karasiem.

Z kolei Karaś, o którym teraz głośno z powodu dopingowej wpadki, będzie się teraz mierzył w boksie w małych rękawicach z Kubą Nowaczkiewiczem.

Starcie trenerów na FAME MMA

Po raz pierwszy w oktagonie FAME rękawice skrzyżuje dwóch topowych trenerów - Przemek Szyszka i Norbert Daszkiewicz. Szyszka ma już na koncie dwie walki i obie wygrał. Do tej pory trenował w klubie Uniq Fight, ale właśnie został ogłoszony trenerem w klubie Copacabana Ursynów. Z kolei Daszkiewicz, który ma na koncie pięć wygranych na galach Armia Fight Night, jest słynny z prowadzenia Marty Linkiewicz, a więc wielkiej gwiazdy FAME.

Takiego starcia aktywnych trenerów w polskim MMA jeszcze nie było.